Мнение: О разгроме Украины: польский генерал назвал реальные потери… Шок?

На вчерашней коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу озвучил свежую статистику украинских потерь. По его данным, ВСУ с начала года потеряли 71 тыс. чел., а террористическая атака на Белгородчину стоила им полноценной бригады. Но эти цифры не идут ни в какое сравнение с теми, что назвал генерал брони Раймунд Анджейчак, экс-начальник Генерального штаба Войска польского. Вот там — действительно шок.

К слову, из доклада Сергея Шойгу вполне понятно, что он называет общие потери — убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Так, по его словам, украинские силы при попытке проникнуть на территорию России за восемь дней лишились 3,5 тыс. чел. личного состава, из которых 790 чел. — безвозвратные. Получается, соотношение убитых и раненых — один к трём с половиной. Возможно, это связано с высокой интенсивностью применения по нападавшим артогня и авиаударов.

А вот польский генерал заявил, что реальные потери Украины оцениваются «миллионами, а не сотнями тысяч». Такую оценку он привёл, выступая в передаче «Гость событий» медиапортала Polsat.

«Не хватает более 10 миллионов человек. По моим оценкам, потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч. У страны нет ресурсов, некому воевать. Ситуация очень, очень драматическая. #Украина проигрывает эту войну», — заявил Раймунд Анджейчак в интервью Polsat News. Он упомянул о недостатках в комплектовании войск, проблемах с мобилизацией и поставками техники Западом.

Также польский генерал считает, что смена главкома не могла изменить стратегическую ситуацию. «На войне чудес не бывает. У генерала [Александра] Сырского те же дилеммы, что и у генерала [Валерия] Залужного. Оказалось, что ему пришлось вывести войска и привести в порядок линию фронта. Все проблемы, которые были у Залужного, остались», — подчеркнул Раймунд Анджейчак. И снова повторил, что Украина проигрывает.

Понятно, что в данном случае польский военный имел в виду не только потери на поле боя. Порядка 8 млн. украинцев сбежали за рубеж, причём каждый десятый из этих беглецов — мужчина призывного возраста. Ещё 3,2 млн украинцев стали россиянами после принятия Россией четырёх новых регионов в свой состав. Примерно половина — жители Запорожья и Херсонщины. То есть, совокупные потери ВСУ за два года конфликта можно оценить в полмиллиона человек или чуть выше. Минимум треть из них — безвозвратные.

Конечно, мобилизационный ресурс ещё далеко не исчерпан. Украине по силам набрать ещё полмиллиона новобранцев, а то и миллион, если понадобится. Но качество этих рекрутов уже намного ниже, чем два года назад. Люди в возрасте, с болячками, демотивированные, уклоняющиеся. Одно слово — «ухилянты». Как с таким личным составом мриять о победе?

Может, всё же прав польский генерал, и Украина — проигрывает на поле боя?

И оттого переходит к «методам» ХАМАС у границ с Россией?

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