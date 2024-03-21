Эндокринолог: ежедневное тщательное мытье вредит здоровью

Ежедневное тщательное мытье тела и волос горячей водой с применением мыла может оказаться вредной привычкой, негативно влияющей на иммунную систему, об этом предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Павлова подчеркнула, что такая практика приводит к ослаблению барьерной функции кожи, которая играет ключевую роль в защите организма от инфекций. Причина заключается в том, что мытье лишает кожу естественных масел, необходимых для создания защитной пленки, делая её уязвимой перед воздействием внешних факторов.

Эндокринолог также предупреждает о влиянии горячей воды на сердце. Регулярные горячие души могут вызывать его перегрузку из-за расширения кровеносных сосудов и изменений в артериальном давлении.

Зухра Павлова напоминает о важности кожного себума для производства витамина D, необходимого для поддержания иммунитета. Ежедневное мытье может нарушить этот процесс, делая организм более уязвимым перед инфекциями.

Врач призывает обратить внимание на эти факторы и рекомендует сократить частоту и интенсивность ежедневного мытья, чтобы сохранить здоровье кожи и сердца.