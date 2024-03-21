Скандалы: «Говорящие фото» первой леди

Супругу президента Франции Макрона Брижит уличили в смене пола

Жену президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит СМИ уличили в смене пола. Тема обсуждается не первый год. В истории были и прямые опровержения со стороны первой леди и ее мужа, а также громкие судебные разбирательства. Но на этот раз, похоже, все серьезнее.

С новыми подробностями в «игру» включилась американская журналистка Кэндис Оуэнс, опубликовавшая результаты собственного расследования. По ее данным, Брижит Макрон до 30 лет была мужчиной по имени Жан-Мишель, который воспитывал пятерых детей.

К такому выводу американка пришла, сравнив детские фото Жана-Мишеля и Брижит, использовав для этого премудрости неизвестного китайского программного обеспечения. В результате Оуэнс получила 100-процентное сходство. Интересно, что журналистка бросила вызов семье Макронов и заявила, что если ее версия не является правдой, то Брижит должна показать снимки первых 30 лет своей жизни. На кон Кэндис поставила собственную репутацию.

Брижит Макрон крупным планом и другие ее фото — в нашем репортаже.

Оригинал материала: “Московский комсомолец”