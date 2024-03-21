 

Жители села Париж в Челябинской области снесли копию Эйфелевой башни и сожгли чучело Макрона

21.03.2024, 15:33, Разное
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Жители села Париж Нагайбакского района Челябинской области приняли участие в народном сходе, посвящённом внешней политике Французской республики.

По итогам двухчасового обсуждения единогласно была поддержана резолюция, осуждающая недружественные действия Франции по отношению к России, копию которой сельские труженики отправили в Елисейский дворец.

– К сожалению, французские власть имущие забыли об уроках истории, забыли про весну 1814 года и наших казаков. Мы требуем от Макрона и его шайки прекратить русофобствовать, в противном случае последствия для него будут самые печальные, – рассказал журналисту «Нагайбакского вестника» один из местных жителей.

По согласованию с местной администрацией после народного схода была снесена мачта сотовой связи в виде Эйфелевой башни, установленная в 2005 году. Как подчеркнул глава поселения, «челябинским парижанам противно использовать телефоны, которые работают благодаря вражеским символам».

Восстановить сотовую связь в населённом пункте планируют до конца 2024 года, на этот раз мачта будет выполнена в виде Кремля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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