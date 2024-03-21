 

ХАМАС взял в заложники американских студентов, приехавших поддержать его в борьбе с Израилем

21.03.2024, 13:33, Разное
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Группа американских студентов, прибывших в Палестину, чтобы поддержать местное движение ХАМАС, оказалась в заложниках, заявили их родственники. Позже информацию подтвердили сами исламисты.

Пятеро учащихся MIT отправились на Ближний Восток за счёт гранта от вуза, выделенного в рамках программы «Дороги к разнообразию и справедливости 2024». Её ранее критиковали отдельные студенты и преподаватели за то, что на неё выделяется уже 56% бюджета университета, в то время как на создание новых технологий и научные работы – всего 28% (в 2019 году было наоборот), однако вуз предпринял меры для отчисления и увольнения этих лиц как «противников социального прогресса».

Как только появились слухи о том, что студенты попали в плен, в сети распространилось подтверждающее это видео, где они кричат «Смерть Америке!» в неустановленных трущобах. Как выяснилось позже, ролик был снят в Нью-Йорке задолго до их визита в Палестину. Тем не менее, ХАМАС подтвердил, что «женоподобные кафирские свиньи» попали в плен и не будут отпущены, пока Израиль и США не выполнят ряд требований движения.

Произошедшее вызвало недопонимание у обоих сторон конфликта – так, поддерживающие ХАМАС арабы утверждают, что студенты на самом деле были американскими шпионами, а поддерживающие Палестину американские активисты считают, что их соратники попали в плен к «израильским провокаторам, пытающимся подставить миролюбивых исламских воинов за свободу».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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