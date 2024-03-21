 

В Иркутской области батюшка помазывал прихожан моторным маслом вместо елея

21.03.2024, 12:13, Разное
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С курьезной ситуаций столкнулись прихожане одного из храмов Иркутской области – батюшка делал обряд помазания моторным маслом вместо привычного елея.

– Я уже 25 лет как воцерковлён, но креститься решил только сейчас. После обряда крещения я сел машину и по дороге домой почувствовал запах масла. Коленвал и весь картер я недавно осматривал – подтёков быть не должно. Каково было мое удивление, когда остатки моторного масла я обнаружил у себя на лбу, – рассказал Михаил.

Как выяснила проверка Росхрамнадзора, из-за удорожания соответствующих ритуальных жидкостей, отец Никодим использовал для обрядов остатки полусинтетики 10W50.

В Иркутской епархии призвали не драматизировать ситуацию.

– Главное – помыслы и вера, с которой приходишь на таинство, атрибуты имеют лишь второстепенное значение, – пояснили священнослужители.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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