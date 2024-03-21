 

Онколог: Мужчины по сравнению с женщинами чаще заболевают раком легкого

21.03.2024, 11:00, Разное
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Терапевт Алексей Жито отметил, что мужчины чаще сталкиваются с раком легких и другими видами онкологических заболеваний, такими как рак пищевода и рак мочевого пузыря, особенно если они курильщики. Однако рак груди, характерный преимущественно для женщин, редко встречается у мужчин из-за гормональных особенностей.

Онколог Евгений Черемушкин добавил, что типичные признаки рака включают резкое снижение веса, быструю утомляемость и слабость, которая проявляется даже после незначительной физической нагрузки.


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