Онколог: Мужчины по сравнению с женщинами чаще заболевают раком легкого

Терапевт Алексей Жито отметил, что мужчины чаще сталкиваются с раком легких и другими видами онкологических заболеваний, такими как рак пищевода и рак мочевого пузыря, особенно если они курильщики. Однако рак груди, характерный преимущественно для женщин, редко встречается у мужчин из-за гормональных особенностей.

Онколог Евгений Черемушкин добавил, что типичные признаки рака включают резкое снижение веса, быструю утомляемость и слабость, которая проявляется даже после незначительной физической нагрузки.