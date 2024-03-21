ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5,25–5,5%

Федеральная резервная система США в пятый раз подряд сохраняет базовую процентную ставку в диапазоне 5,25–5,5%. Несмотря на снижение инфляции за последний год, она по-прежнему остается высокой, отмечают в ФРС.

В пресс-релизе отмечается, что Комитет считает: риски для достижения целей по занятости и инфляции становятся более сбалансированными. Неопределенность экономических перспектив сохраняется, поэтому ведомство продолжает внимательно следить за инфляционными рисками.

ФРС отмечает рост экономической активности и увеличение числа рабочих мест, что компенсирует низкий уровень безработицы. Сохранение базовой ставки направлено на достижение максимального уровня занятости и уровня инфляции в США на уровне 2%. Для достижения этих целей ФРС продолжит сокращать запасы ценных бумаг Казначейства США, агентских облигаций и агентских ипотечных ценных бумаг.

Это уже четвертое аналогичное решение, принятое комитетом, после сентября, ноября и декабря прошлого года, а также января текущего. Текущий уровень базовой процентной ставки является максимальным с 2006 года.