 

Блинкен: «США не признают избрание Путина и будут считать законным президентом России Дмитрия Медведева»

21.03.2024, 9:33, Разное
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Госсекретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о том, кого США будут считать законным правителем России в случае непризнания итогов выборов, на которых победил Владимир Путин.

Блинкен ответил, что в такой ситуации законным лидером считается предыдущий глава государства – нынешний замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

– Да, эти выборы мы не признаём, как не признавали выборов в 2018 году, – пояснил Блинкен. – Это очевидно. На последних выборах, которые мы признали, победил Дмитрий Медведев. Поэтому Соединённые Штаты автоматически считают президентом его. Мы, однако, надеемся, что российские партнёры отнесутся к этому юридическому казусу с пониманием и не будут передавать господину Медведеву коды для запуска ядерных межконтинентальных ракет.

В ближайшее время в Конгрессе будет принят закон, который позволит провести международно-признанные выборы президента России в Ереване. Среди возможных кандидатов называют Максима Каца* и Леонида Волкова*, а также экс-посла США в Москве Майкла Макфола*. В настоящее время прорабатывается процедура голосования в соцсети Х.

Дмитрий Медведев прокомментировал эту новость изображением карты пролива между Мексикой и Канадой.

* внесены в реестр иноагентов и экстремистов

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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