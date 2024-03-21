Ветеран-десантник: Пришельцы с упавшего НЛО убежали и военные их искали

Фрэнк Милберн, ранее служивший в элитном парашютно-десантном полку британской армии, рассказал, что узнал о сверхсекретной операции по поиску инопланетян, случившейся в 1980-х.

Об этом ему рассказал неназванный сотрудник МИ-6 – Службы разведки Великобритании, чье подразделение и проводило эту операцию. Милберн намеренно не раскрывает имя этого человека, чтобы не подвергать его жизнь опасности. В истории он представлен как “Джон”.

По словам Милберна, в конце 1980-х “Джон” работал в секретном подразделении, ныне известном под именем “E Squadron” (ранее оно называлось”The Increment”), которое специализировалось на тайных военных операциях. Туда набирали самых опытных и надежных военных из подразделений специального назначения, и в том числе они принимали участие в Фолклендской войне 1982 года.

Но одной из самых сложных их миссий была отправка к месту крушения загадочного воздушного судна, которое “точно не было русским, британским или американским” и упало в неназванном районе Великобритании.

Не указано, сбили ли их военные или оно само потерпело крушение, но туда сразу же послали около 20-30 спецназовцев, что говорило о том, что военные узнали о крушении очень быстро. Это говорит в пользу версии о намеренном сбитии корабля, возможно средствами ПВО.

“Он сказал, что им было поручено обеспечить безопасность и доставить корабль на север Англии. Их туда привезли вертолетом. Они установили оцепление места по периметру, а потом приблизились к кораблю.

“Джон” не описал как выглядел этот летательный аппарат, он просто сказал, что было очевидно, что это был “нечеловеческий летательный аппарат”, и было очевидно, что там были пассажиры, которые убежали с места происшествия пешком – или как это можно назвать.

Он сказал, что после этого им поставили задачу выследить этих существ, чтобы попытаться взять их под стражу”, – рассказывает Милберн.

“Часть его подразделения была оставлена защищать корабль. Они оставили там от шести до восьми человек, которые оцепили судно, а остальные пошли на поиски пешком, на квадроциклах или джипах. Также они пытались выследить этих убежавших существ при поддержке вертолетов”.

Но они не смогли никого найти, а затем на место прибыли некие “ученые”, а также технические специалисты, после чего они взяли все в свои руки, а военных отослали.

“Их увезли на вертолете, и после этого они больше ничего не знали”.

Милберн говорит, что “Джон” отказался сообщить ему дополнительные подробности операции и не предоставил никаких доказательств этой дикой истории. Но он доверяет его словам.

“Я верю ему на 100%. Я работал с ним на “гражданской улице” [послевоенная работа]. Это был настоящий десантник. Я также говорил с его бывшими товарищами по SAS (Особая воздушная служба) и десантниками. Мы говорим о человеке, который храбро сражался на Фолклендах в некоторых из самых жестоких сражений.Это не тот парень, который валяет дурака или несет чушь”.

“Джон стал мне как брат. Однажды вечером он рассказал мне эту историю, потому что ему надоело держать ее в секрете, но он знал, что не может рассказать об этом никому, кроме бывших спецназовцев”, – говорит Милберн.

Милберн также заявил, что он решил выступить с этим сейчас, чтобы поддержать других информаторов по делу НЛО, и что он обеспокоен тем, что “чрезмерная секретность” вокруг этой темы препятствует научному прогрессу.