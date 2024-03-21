 

Мнение: О западенцах Украины… Запали на обыкновенный фашизм?

21.03.2024, 5:15, Разное
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На западе Украины награда нашла «героя».

Власти Тернопольской области решили наградить ветерана, отметив его «особые заслуги в защите территориальной целостности и независимости Украины». Почётный знак вручили его родственнице, поскольку сам награждённый по ряду причин не смог лично присутствовать на церемонии. И это было бы чисто «местечковой» новостью, но…

Есть несколько нюансов.

Награждённый — бывший боец дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунька (он же Хунка, он же Гунько). Тот самый, которому рукоплескал парламент Канады, а потом его спикер вынужден был уйти в отставку, поскольку чествование, в сущности, нацистского преступника вызвало бурю возмущения во всём мире.

Нет, это награждение — не фейк. Есть соответствующее распоряжение главы Тернопольской областной Рады, да и фото с наградой публикует украинское издание «Суспільне», особо в fake-news не замеченное (разве что в антироссийских).

Особенно, конечно, доставляет формулировка — «особые заслуги в защите территориальной целостности и независимости Украины». Созданный на оккупированной территории УССР Рейхскомиссариат Украина был в первую очередь бюрократической структурой, а саму «Украину» в Третьем рейхе никогда не рассматривали даже в качестве протектората, т.е. квазинезависимого государства. Украинцы любят напоминать, что нацистский приспешник Степан Бандера, выступавший за незалежность, был отправлен в концлагерь (где в необременительном режиме благополучно досидел до конца войны, параллельно руководя своей организацией). Но вот одним росчерком пера эсэсовец Ярослав Гунька почему-то становится «борцом за независимость Украины»…

И можно казуистически рассуждать, что именно дивизия СС «Галичина» якобы никогда не была признана Нюрнбергским трибуналом «преступной организацией» — этого и не требуется, так как преступными были признаны все подразделения ваффен-СС, независимо от национального состава их участников. Или говорить, что сам Ярослав Гунька не был осуждён как нацистский преступник — одного лишь участия в преступной нацистской организации вполне достаточно. Но факт остаётся фактом. На западе Украины знаком отличия наградили бывшего эсэсовца. И никто не ушёл в отставку.

То есть, всё же — обыкновенный фашизм?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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