Мнение: О панике в Европе… Где скоро полыхнёт?

Ещё не так давно европейцы хотели «победить Россию на поле боя» американскими деньгами и украинскими руками. А теперь опасаются, что «поле боя» само придёт к ним — с Востока. Что ж, если подливаешь пламя в огонь военного конфликта, будь готов к тому, что его пламя обожжёт и тебя. Или даже сожжёт.

В общем, Европа теперь чувствует себя сидящей на пороховой бочке. Неуютно.

Но это ещё не всё.

Похоже, европейские лидеры не там видят опасность. Не замечают, что она у них под носом, а не в украинских степях.

#Кремль готовится открыть «второй фронт» в Европе. Об этом предупреждает союзников американский WSJ.

«На Балканах может вспыхнуть новая война», — утверждает The Wall Street Journal, обвиняя в её подготовке президента Сербии Александра Вучича и его российского союзника Владимира Путина.

Спустя три десятилетия после кровавого распада Югославии недавние столкновения между Сербией и Косово вновь разжигают затянувшиеся этнические конфликты. В то время как Сербия «управляет событиями на месте», Москва раздувает пламя, говорится в статье. «Новый региональный кризис даст Кремлю возможность добиться влияния на местном уровне с помощью торговли оружием и посредничества, одновременно отвлекая внимание от Украины и давая России рычаги давления на западных лидеров, считают авторы издания.

«Западные Балканы – идеальный кандидат. Косово и Босния и Герцеговина не являются членами НАТО», – пишет WSJ. И напоминает об инцидентах в Косово в прошлом году, когда произошли столкновения между сербами и косовскими властями. После одного из них, в конце сентября, Сербия разместила тяжёлое вооружение и войска на границе с Косово. Белый дом был «очень обеспокоен тем, что Сербия может готовиться к военному вторжению», – заявил позже американский чиновник в интервью Time. Такой конфликт может легко перекинуться на соседнюю Северную Македонию, члена НАТО. Обеспокоенность назревающим кризисом побудила Вашингтон обнародовать разведданные о наращивании Сербией военной мощи около Косово.

Потом Сербия отвела войска, но авторы статьи опасаются, что «Белград и Москва готовят вторую кампанию» на 2024 год. При этом, как утверждается, оружие сербам поставляют и #Россия, и #Китай. При этом Сербия пообещала увеличить военные расходы в этом году и продолжает размещать вблизи главной базы НАТО в Косово свой гуманитарный центр, который, по мнению западных чиновников, служит «российским шпионским центром». Белград и Москва отрицают это. Тем не менее, в США считают, что верить им нельзя. «Сербы, похоже, ищут предлога для действий – в феврале Сербия заявила, что запрет Косово на использование сербского динара в качестве валюты равносилен этнической чистке», – резюмирует WSJ.

Раздувает из мухи слона?

Или создаёт необходимый фон для дальнейшей милитаризации Европы?

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