Рупор кремлевской пропаганды: Из Курдистана на Украину

Из Курдистана на Украину

В предыдущем материале мы рассказали о группировке Dark Angels, которая проводила разведывательные и мониторинговые мероприятия в зоне украинского конфликта, успевая при этом тренировать украинских солдат и, как водится, прикрывалась легендой о гуманитарной деятельности. Кончили боевики плохо — но в этом конкретном случае не благодаря российским силам, а во время очередного витка внутривидовой борьбы.

Основатель Dark Angels Дэниел Бёрк, а также некоторые другие боевики (Максим Баррат, Дэниел Ньюи), составлявшие костяк группировки, ранее имели опыт участия в военных действиях в Курдистане и сотрудничали со спецслужбами западных стран. Для украинского конфликта это — не какой-то необычный прецедент. Когда началась СВО, на неё поехали не только антисоциальные элементы, на которых местным правительствам было, по большому счёту, наплевать, но и люди другого порядка — имевшие положение и статус в местных военно-политических иерархиях. Потом они могли делать селфи на линии фронта или в больницах и центрах приёма беженцев, строя из себя то «бравого солдата», то «озабоченного гуманитарной ситуацией волонтёра». Но на самом деле такие личности выполняли куда более серьёзные задачи — порой государственной важности — осуществляли мониторинг в зоне боевых действий, выявляли потребности ВСУ в западном оружии, анализировали действия российской армии, чтобы узнать её сильные и слабые стороны. И, конечно, создавали агентурные сети на местах.

Тема участия в конфликте на стороне киевского режима людей, прошедших войны в Сирии и Ираке — не просто предмет праздного интереса. Данные об этом позволяют взглянуть на конструкции, выстраиваемые западными странами в Европе и Азии, чтобы сеять смерть в этих регионах, взглянуть на всю ситуацию в комплексе и понять, что вооружённый конфликт на Украине — это не отдельное произведение, а несколько страниц в толстой книге гибридной войны против России.

В марте 2022 года в Киев, рядом с которым стояли российские войска, прибывает подданный Великобритании Гарри Роу (Harry Rowe). Он не афиширует своё имя и использует псевдоним Мейсер Гиффорд (Macer Gifford). Роу 35 лет. Он — не отставной военный, которому ПТСР не позволило найти место на гражданке, а, как принято говорить, «молодой и перспективный политик». С юности состоял в британской Консервативной партии, входил в ближний круг баронессы Ники Морган (Nicky Morgan), ранее занимавшей пост министра образования, и Найджела Фараджа (Nigel Farage), одного из политиков, кто обеспечивал Brexit. С 2000-х годов Роу занимался продвижением «мягкой силы» Лондона за рубежом, преимущественно — а Африке. В качестве сотрудника Британского совета сначала занимался полевой работой в Демократической Республике Конго и Эфиопии, а после этого в роли помощника местного политика Дэвида Колтарта участвовал в организации массовых протестов в Зимбабве против президента Роберта Мугабе. Несложно догадаться, что Роу ждала блестящая карьера на родине. Однако в 2015 году он внезапно… всё бросил и поехал в Сирию, где присоединился к курдскому вооружённому формированию «Отряды народной самообороны» (Yekîneyên Parastina Gel, YPG).



Гарри Роу в Курдистане

Впрочем, даже британская пропаганда была не в силах представить эту историю так, как потом будет в случаях с отставными военными, внезапно разделившими идею создания независимого Курдистана. Слишком внушителен был список имён, с которыми у Роу на родине велась дружба. Поэтому в последующие годы ему делали образ «борца за права курдов» в западном сообществе. Проведя несколько месяцев на Ближнем Востоке, Роу вернулся в Великобританию, где занялся переговорами о выделении YPG финансирования из британского бюджета. Он был частым посетителем закрытого клуба Carlton в Лондоне, встречался с членами британского парламента, швейцарскими магнатами и агентами Федеральной службы безопасности (ФБР) США.

В 2016 году присутствие Роу вновь потребовалось в зоне конфликта. Он выехал в Сирию и остался там на несколько лет, на этот раз в качестве боевика «Сирийских демократических сил» (СДС), в состав которых на тот момент входила и YPG. По утверждениям Роу, он был снайпером, принимал участие в боях за Манбидж и Ракку, а затем и вовсе стал одним из нескольких иностранцев, кто смог получить в YPG статус полевого командира. Успевал он взаимодействовать и с НКО «Белые каски», которая занималась организацией провокаций против сирийского руководства, обвиняя его в применении химического оружия. Вернувшись в Великобританию, стал давать комментарии крупнейшим СМИ и телеканалам, разъясняя налогоплательщикам перипетии отношений между курдами, сирийцами и турками, а потом написал автобиографию со скромным названием «Борьба со злом» (Fighting Evil).

В начале марта 2022 года Роу отправился в Киев. Однако, заняться он, по его словам, решил не войной, а гуманитарной миссией. А точнее — созданием проекта по оказанию медицинской помощи украинским военным и гражданским лицам. Роу уточнял, что проект должен стать чем-то вроде украинского аналога «Белых касок». В качестве места его расположения был выбран Львов, куда Роу перевёз из США внушительный груз аптечек для ВСУ. Одновременно он запустил в украинской столице курсы по тактической медицине для боевиков территориальной обороны.

Львовский проект получил название Nightingale Squadron. И это даже не оговорка по Фрейду, а вполне себе целое признание. В 1941 году в нацистской Германии из числа украинских националистов был создан батальон «Нахтигаль» (в переводе с немецкого — «Соловей»). Его боевики под руководством Романа Шухевича перешли советскую границу одновременно с нападением немецко-фашистских войск на СССР, а в последующие месяцы базировались в оккупированных Львове и Тернополе. За это время последователи Степана Бандеры (его боевики провозгласили «вождём» независимой Украины) успели развернуть жесточайший террор против мирного населения — были зверски убиты несколько десятков тысяч евреев, поляков, русских и самих украинцев, в большинстве поддерживавших советскую власть. Впоследствии батальон «Нахтигаль» стал одним из мрачных символов холокоста на территории Украинской ССР. Любопытно, что выбор такого названия для «гуманитарной миссии» во Львове порезал слух даже западным журналистам. Например, жёсткая критика в адрес Роу звучала в австралийской прессе.



Гарри Роу на Украине

Для чего на самом деле был создан Nightingale Squadron, сказать сложно. По традиции, сайт проекта (http://volunteerforukraine.com) заполнили несколькими постановочными фотографиями, запечатлевшими Роу и ещё пару человек в момент передачи аптечек военным, на этом и всё. Информация о сотрудничавших с проектом украинских гражданах (если такие и были) держалась в строжайшем секрете, единственным контактным лицом был сам Роу. Страниц в социальных сетях не было. Единственным известным партнёром проекта была британская маркетинговая фирма Kingston Signs Ltd. Проект не имел юридической регистрации, а его сайт был внезапно удалён спустя несколько месяцев после запуска, хотя о его закрытии ничего не сообщалось.

Вместе с тем в Nightingale Squadron активно приглашали к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. Кандидатам в волонтёры предлагалось прислать на почту Роу своё резюме. Таинственность вокруг проекта может говорить о том, что искали в нём отнюдь не тех, кто будет развозить медикаменты по окопам, а тех, кого можно будет включить в британские агентурные сети на Украине. И дальнейшая судьба Nightingale Squadron только подтверждает эту версию. К 2023 году проект успешно загнулся. Учитывая, что к тому моменту потребности ВСУ в медикаментах на линии фронта только увеличились и поэтому похожие снабженческие проекты процветали, это говорит о том, что настоящие цели Nightingale Squadron заключались в другом и, очевидно, были к тому времени выполнены. Весной 2023-го Роу, начисто забыв про свою «гуманитарную» легенду, причислял себя к подразделению иностранных наёмников «Ведьмак» и участвовал в коллективных селфи его боевиков с автоматом наперевес.

Известно, что в создании проекта Nightingale Squadron принимал участие американский друг Роу Бреннан Филипс (Brennan Philips). Знакомство мужчин, перешедшее в сотрудничество на Украине, началось в Курдистане. Филипс — менее публичная фигура, однако о нём известно, что он был кавалеристом-разведчиком во время вторжения американской армии в Ирак, а потом критиковал своё правительство за её вывод оттуда. Позволял себе даже острые высказывания — дескать, уйдя из Ирака, американцы поспособствовали появлению ИГИЛа. О том, что помощь от США исламским террористам пришла прямо и целенаправленно, отставной военный, понятное дело, не говорил.



Бреннан Филипс

Впрочем, в Nightingale Squadron успели и потренировать украинских солдат. Несколько фотографий, опубликованных в Daily Mail, на которых Роу и Филипс обучают местных боевиков стрелять и перевязывать раны, явно не постановочные.



Роу и Филипс тренируют украинских солдат

Ещё одним сообщником Роу и Филипса на Украине и бывшим участником конфликта в Курдистане был британец Эйден Эслин (Aiden Aslin). Проработав немного фельдшером, он внезапно решил круто изменить свою жизнь и для этой цели отправился в Сирию. Интересно, что, пока его бабушка рассказывала местным СМИ про желание внука заняться гуманитарной деятельностью, сам Эслин был более прямолинеен — «еду воевать». Впрочем, в раздираемой войной ближневосточной стране ему не понравилось. Эслин вернулся в Великобританию и тут же угодил в тюрьму по подозрению в подготовке терактов. Кое-как отбившись от обвинений, он через 9 месяцев вышел на свободу. Но бэкграунд мешал ему найти достойную работу, поэтому Эслин превратился в бродягу. Вновь на короткое время наведавшись в Курдистан, он вскоре решил, что сможет устроиться на Украине. Приобретённое в Сирии знакомство с Роу ждало своего часа.



Эйден Эслин и другие иностранные наёмники в плену в ДНР

На Украине Эслин смог построить карьеру военного. Он подписал контракт с ВСУ, служил в морской пехоте и даже привлекался к организации учений НАТО Sea Breeze в Чёрном море в 2021 году (потом, правда, британец рассказывал СМИ, что был поражён уровнем коррупции в украинской армии). Начало СВО застало его в Мариуполе. 36-я бригада ВСУ, боевиком которой он был, в апреле 2022-го пошла на прорыв образовавшегося котла, но российские войска довольно быстро охладили пыл противника. 14 апреля Эслин оказался в числе сдавшихся в плен. Попав в руки силовиков независимой ДНР, британец тут же признал все свои ошибки, однако, учитывая тяжесть совершённых преступлений (36-я бригада отличалась жестокостью по отношению к мариупольцам), был приговорён к смертной казни. В исполнение приговор так и не привели — Эслин, несколько других захваченных наёмников и главари группировки «Азов» попали под обмен пленными и улетели в Турцию. Спустя несколько недель он вновь появился в зоне конфликта, но теперь, подготавливая почву на будущее, утверждал, что не воюет, а только снимает происходящее на камеру.

Помимо военной карьеры, Эслин пытался построить на Украине и личную жизнь. И в этом ему повезло больше. Его супруга — гражданка Украины армянского происхождения Оковитая Диана Артуровна (Оковита Діана Артурівна; родилась 29.05.1988 в Кировограде Украинской ССР). Работала преподавателем английского языка, затем сумела завлечь иностранного боевика и ныне проживает в Великобритании, откуда, с безопасного расстояния, тоже поддерживает ВСУ.



Эслин и Диана Оковитая

В то время, пока Роу и Филипс тренировали во Львове украинских боевиков, а Эслин готовился сдаваться в Мариуполе, ещё один иностранец, ранее участвовавший в боевых действиях в Курдистане, находился в Киеве. Это — Райан О’Лири, уроженец Карролла (США, штат Айова). Встречался ли он с кем-то из трёх уже знакомых нам персонажей — неизвестно, но, вероятнее всего, нет, потому что его сфера деятельности на Украине находилась совсем в другой плоскости. Но в определённом смысле связь между ними была. Об этом — ниже.

Всю вторую половину 2000-х годов О’Лири провёл в Национальной гвардии Айовы, что включало в себя продолжительные командировки в Ирак и Афганистан. Вернувшись из последнего в 2011 году, он перешёл в Национальную гвардию Луизианы, так как его супруга была родом из этого штата. Если верить близким — страдал ПТСР. То ли по этой, то ли по какой другой причине, в 2015 году О’Лири внезапно ушёл в самоволку и спустя несколько дней объявился в Ираке. Родным он сказал, что собирается бороться с ИГИЛ.

Впрочем, дело, очевидно, было не в ПТСР. И уж тем более не в желании сражаться с исламскими радикалами. Потому что, оказавшись в Ираке, О’Лири отправился вовсе не на фронт, а в относительно спокойный Эрбиль на севере страны. Там он присоединился к курдским формированиям и… отправился на иранскую границу. В последующие месяцы обитал в полевых лагерях в горах Кандиль, где тренировал боевиков Курдской демократической партии Ирана (Hîzbî Dêmukratî Kurdistanî Êran, HDKA) на случай гипотетического столкновения с иранской армией. Помимо этого, имел прямые и продолжительные контакты с представителями иранской прозападной оппозиции, обучая их «борьбе с режимом» в лучших традициях американской школы.



Райан О'Лири (справа) в Курдистане

То, что О’Лири действовал в Ираке не по своей инициативе, а по заданию спецслужб, хорошо видно уже хотя бы из реакции, которая последовала в США на его отъезд. Вместо того, чтобы стать фигурантом уголовного дела, он был тихо уволен из Национальной гвардии Луизианы с сохранением практически всех льгот. В 2016 году О’Лири вернулся домой на несколько месяцев — полечить сердце. Льготы позволили ему пройти лечение в военном госпитале в Де-Мойне. А в 2019-м он возвратился в США уже на постоянной основе. Был директором магазина по продаже оружия Sicarii Defense Industries, а потом решил баллотироваться как независимый кандидат в Палату представителей.

Но когда началась СВО на Украине, О’Лири забыл и про бизнес, и про политические амбиции. 1 марта 2022 года он уже был в зоне конфликта, куда попал через Румынию. Помня по ближневосточному опыту, что находиться далеко в тылу — намного приятнее, чем в грязных окопах, О’Лири поселился в Киеве и начал конструировать БПЛА. Утверждалось, что он лично разработал модели дронов, впоследствии использовавшиеся ВСУ на черноморском и крымском направлениях. Впрочем, иногда он доезжал и до фронта, где обучал украинских солдат обращаться с железными птицами. Даже если О’Лири и преувеличивал свои заслуги, его помощь как иностранного специалиста, тем более в области БПЛА, была для противника ценной.



Райан О'Лири на Украине

Но в 2023 году всё вдруг изменилось. Пока во Львове прекращал своё существование проект Nightingale Squadron, О’Лири сворачивал свои проекты по разработке беспилотников. Весной он, как и Роу, отправился на фронт, чтобы принять личное участие в боевых действиях. А точнее — в оккупированную ВСУ часть Донецкой народной республики. Там О’Лири быстро сколотил из англоязычных наёмников банду, которую было решено назвать «Избранная рота» (The Chosen Company). Боевики воевали в районе Опытного, а в конце июля подверглись комбинированному удару. В результате, как минимум, двое погибли — отставные американские военные Лэнс Лоуренс (Lance Lawrence) и Эндрю Уэббер (Andrew Webber). Сам О’Лири тоже испытал на себе огневое поражение БПЛА и на пару недель попал в местный госпиталь. Впоследствии рассказывал о низком уровне украинской медицины.

Анализ деятельности на Украине иностранных наёмников, прошедших вооружённый конфликт в Курдистане, позволяет увидеть любопытные совпадения. После начала СВО они, получив от курировавших их спецслужб новые задачи, отправились в Киев, а затем развернули каждый свой проект. И Роу, и Филипс, и О’Лири, действуя в разных областях, имели много общего — они не заводили контакты среди местных, работали на повышение боевых возможностей ВСУ, а потом вдруг закончили заниматься своими проектами, не имея на то видимых причин, и ушли на фронт воевать.

И это может говорить о тенденции — если в первые месяцы конфликта зарубежные кураторы Украины всерьёз рассматривали вариант создания высокопрофессиональной армии, способной успешно противостоять российским силам, то к 2023 году было решено отказаться от этой затеи в пользу сдерживания российского продвижения «мясными штурмами». Ценные кадры с боевым опытом в таких условиях понадобились уже не в отдалении от фронта, а на его линии, где они могли мониторить ситуацию на местах.

https://telegra.ph/Iz-Kurdistana-na-Ukrainu-03-20 – цинк

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