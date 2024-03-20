Мнение: Поезда в Германии опаздывают, шашлыки по-немецки и никаких энергоресурсов немцам

1. Германия уже не та. Немецкие точность и пунктуальность остались в далёком прошлом. Легендарные немецкие железные дороги превратились в посмешище, а главная немецкая ж/д компания погрязла в проблемах и скандалах (ссылка):



Основной железнодорожный оператор Германии Дойче Бан, известный рекордными опозданиями поездов и забастовками машинистов, в конце 2023 года выписал рекордные премии для собственного топ-менеджмента. Общая сумма бонусов составила почти 5 миллионов евро, а среди категорий, которые начальство поставило себе в заслугу, оказались вклад в спасение планеты и увеличение доли женщин на руководящих постах. Состояние железнодорожного полотна при этом оставляет желать лучшего, долг компании с каждым годом только растет, а машинисты просят обеспечить им 35-часовую рабочую неделю. <…>

Каждый второй поезд компании Дойче Бан отстает от графика… <…> «Уровень пунктуальности железных дорог достиг своего исторического падения». – Томас Барайс, спикер по транспортной политике фракции ХДС/ХСС в бундестаге.

В 2022 году Германия заняла последнее место в Европе в рейтинге пунктуальности поездов дальнего следования (по данным портала Zugfinder.net). «Постоянные проблемы — тоже форма надежности», — грустно иронизировали местные машинисты. При этом опоздания, длящиеся меньше 5 минут, на железных дорогах Германии опозданиями вообще не считаются: их даже не учитывают в статистике. Немецкие электрички в пятиминутный промежуток обычно вписываются, поэтому по ним ситуация выглядит оптимистичнее.

2. Блогер who_is2012 пишет в комментариях о буднях немецких любителей шашлыков (ссылка):

Лет 15 назад мы с друзьями поехали на машине в Германию к нашей однокласснице, которая была замужем за немцем. По дороге заехали в маркет, накупили продуктов и все для шашлыка. Городок оказался маленьким, небольшим, дом с участком тоже небольшим, хоть и 2-хэтажным. Только стали раскладываться для шашлыка, хозяйка в панике, нельзя, надо ехать в мэрию и брать разрешение. Хорошо, поехали, купили за, плохо помню, но приблизительно 19 евро разрешение, вернулись и стали жарить шашлыки.

Внезапно приезжает полиция, говорят, соседи нажаловались. Мы им показали разрешение, пригласили за стол, но они уехали. Минут через 15 опять приезжают полицейские, опять проверять разрешение, и опять те же самые, которые приезжали в первый раз. Опять показываем, они уезжают, но через 10 минут возвращаются. Опять, те же и опять просят показать разрешение. Мы в изумлении. Но они говорят, что соседи массово звонят с жалобами, а так как они — единственный экипаж в городе, то обязаны провести процедуру и доложить. Так весь вечер и ездили, проверяли.

Самое интересное, что мы предлагали соседям присоединиться к нам за столом. Но все отказались.

Какие добрые и отзывчивые люди.

С одной стороны, я понимаю любителей шашлыка, которым хочется культурно отдохнуть. С другой стороны, я понимаю и логику соседей. Жарит шашлыки и пьёт шнапс одна семья, а страдают от дыма и слушают пьяные песни — 300 окрестных семей.

3. Историк Александр Дюков предлагает поступить с Германией предельно жёстко (ссылка):

Главный вывод, который должен быть сделан по итогам нынешнего поведения Германии:

никогда больше российских энергоресурсов Германии. Потому что без Германии нет объединенной Европы, а любая объединенная Европа – это крестовый поход на Восток.

Это неплохо было бы даже не на законодательном уровне зафиксировать, а сразу в конституции:

помня о германских преступлениях в ходе первой и второй мировых войн, а также о поддержке объединенной Германией фашистского киевского режима, существовавшего в 2014-202… гг.;

не желая повторять ошибок наших предков и вскармливать страну, уничтожившую миллионы наших сограждан и не понесшую наказания за эти преступления против человечности –

мы, народ России, отныне и навсегда принимаем ограничения в отношении Германии, включающие категорический запрет на поставку Федеративной республике Германии и ее возможным правопреемникам российских энергетических и природных ресурсов.

Лично я полагаю, что такие запреты России не на руку. Потому что «никакой нефти Германии» — это одновременно и «никаких денег России». А деньги нам нужны: вот хотя бы на финансирование СВО.