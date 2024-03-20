Мнение: Письмо: “Именно такие мужчины – самые красивые”

При разборе писем комментаторы часто пишут про авторов-Штурманов, обоего пола: вот, мол, они видят, что не нужны, но им все равно. Но Штурманы не видят, что не нужны, они уверены, что нужны. Более того, им кажется, что объект их желания сам движется им навстречу.

Вот в чем проблема людей в короне: они так привыкли улучшать себе настроение посредством иллюзий, так хорошо научились “поднимать себе самооценку” и игнорировать негативную обратную связь, что вообще перестали видеть эту обратную связь.

Поэтому истории Штурманов такие загадочные, такие зловеще-загадочные, похожи на детективы Эдгара Алана По. В эти истории всегда вмешивается какая-то мистика: любящий муж неожиданно подает на развод, влюбленный жених сбегает, а заинтересованный поклонник не выходит на связь. Ничем иным как проклятием такие повороты объяснить невозможно.

Но у феномена “проклятие Штурманов” есть психологическое объяснение: разрыв между реальной картиной и воображаемой.

Из-за плохого “мы” с партнерами все Штурманы принимают свои желания за общие, а свои шаги за обоюдные.

Вот перед нами история, в которой легко можно узнать сценарий с загадочным исчезновением заинтересованного поклонника.

Загадочность – это следствие разрыва между воображаемой картиной и реальной. В воображении автора есть заинтересованный поклонник, а в реальности – это она заинтересованная поклонница, а на той стороне – незаинтересованный человек.

И не пропал он: где был, там и остался.

Когда от Штурманов сбегает любящий муж (жена), в реальности он давно уже был не любящим и много раз давал понять, что хочет расстаться. Но Штурман не слышал. Когда сбегает влюбленный жених, в реальности это уже не жених или не был им никогда.

Видеть обратную связь Штурманам мешают две привычки: кормить корону, делая ее такой большой, что она мешает видеть границы, и держать фокус на себе “хочу ли я, могу ли я”, “подходит или не подходит”, вместо того, чтобы переводить фокус на партнера хотя бы иногда.

Давайте посмотрим на две эти плохие привычки в этом письме. Тем более, что автор давно читает блог и пытается от этих привычек избавляться.

Посмотрим, как пытается и почему не выходит.

Разбирайте письмо и здесь, и в моем ТГ. Но помните, друзья, мы – на стороне авторов, мы болеем за них, не за героев их писем, а за авторов. Но болея за авторов, мы поддерживаем их, а не их короны. С коронами мы поступаем наоборот.

nika_ve

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Надеюсь попасть на разбор.

Блог читаю 4 года, аккаунт создала, чтобы Вам написать. Очень хочу понять, верно ли я оцениваю свои поступки, рефлексию, способность к эмпатии, верно ли вижу контекст. А также хочу понять, как вести себя дальше. Потому что мне крайне важно сейчас не то, чтобы научиться свою СЗ растить для кого-то, а прежде всего, сохранять и растить свою фигуру, для себя. До чтения блога я, конечно, ничего об этом не знала. А теперь стремлюсь осознанно работать над границами, хочу поступать правильно и выглядеть красиво. И в ситуации, о которой я пишу, надеюсь, это можно будет увидеть с Вашей помощью.

(У автора правильные цели, но, к сожалению, на практике она растит не свою фигуру, а свою корону. Посмотрим, как это получается)

С О. мы познакомились в инстаграм. Вернее, так: я подписалась на его аккаунт, т.к. давно интересуюсь смешанными единоборствами, когда-то сама занималась кикбоксингом. А несколько лет назад, когда еще руководила PR-службой на крупном телеканале, много писала о наших бойцах и в меру возможностей поддерживала развитие ММА в нашей стране. Тогда дела в этом виде спорта у нас были неважные. Хотя много было очень талантливых спортсменов, которым прочили большое будущее. Спорт поднимали практически силами энтузиастов, среди которых были и руководители нашей федерации ММА. Мы тогда подружились и до сих пор поддерживаем добрые отношения.

Так вот, О. стал тренером одного из спортсменов – Р., о котором я много писала на заре его карьеры и наблюдаю за ней до сих пор, хотя с самим Р. мы не общаемся. Просто меня очень радуют успехи наших ребят, как и развитие ММА в стране. Р. сегодня выступает на самых престижных мировых соревнованиях и возвращается с победами. Я давно не работаю в СМИ, но сохранила связи со многими редакциями, и периодически ко мне обращаются за материалами, в том числе, о спорте. Редакторам нравится, как я пишу, а я всегда любила эту работу. Поэтому, обратив внимание на интервью О., подумала, что было бы интересно самой записать с ним интервью, если получится.

Правда, он и сам по себе мне нравится. И не только потому, что очень красив. Хотя, возможно, это субъективно, потому что именно такие мужчины для меня – самые красивые. Вообще, мужчин, рожденных в СССР, я считаю лучшими в мире. А О. так просто из той породы парней, с которыми я росла и дружила с детства. Он серьезный, уважаемый всеми человек, на которого многие равняются, и не только лучшие спортсмены. А лет до 20 был почти бандитом. Он рассказывал об этом в интервью, и когда я слушала его, невольно улыбалась: такими были мои лучшие друзья детства.

(Вот это супер-фокус на себе и поэтому злокачественный рост фигуры, хотя автору кажется, что фокус ее на герое и она интересуется им, а не собой. На самом деле, она рассматривает свои удовольствия, свои желания, свои симпатии. Оценивает О., насколько он ей ок, насколько в ее вкусе, подчеркивает, что не всем такое ок, а ей – очень. И нет ни одной мысли о том, а чего хочет сам О., что ему нужно, зачем ему она. Вот это типичная путаница фокуса и локуса, друзья. Когда вы смотрите на человека как на утолителя своей жажды, как на усладителя своих мечт, фокус у вас на себе, а локус у него. Вы – тот, кому что-то требуется, кому что-то нужно, а делать будет другой, кого вы назначили. Чтобы поместить фокус на человека, надо думать о его желаниях и его интересах. Это и значит – смотреть на него как на субъекта, субъект – тот, кто имеет свою волю)

Мне часто прилетало за то, что я дружу с отпетыми хулиганами: “Н., ты же пионерка, а по твоим друзьям милиция плачет!” Но именно с такими пацанами мне было интереснее всего. С конченными отморозками я, конечно, не водилась никогда. Больше с такими… трудновоспитуемыми. Мне нравилась их смелость, дерзость, натура кипучая. Они, конечно, страшно неудобные, непоседливые, кошмар педагогов и родителей. Но мне в этом и сила характера виделась. Мне казалось, именно из таких самые лучшие мужчины потом вырастают.

(Здесь сами ее Училку опишите. У автора корона типичной Спасательницы, снисходительно смотрящей на Волчат Недолюбленных, и наверняка в жизни автора было много таких волчат. Понятно почему Спасательница?)

Так, собственно, и получалось. Мы росли в криминальном районе, многих из моих сверстников и одноклассников давно нет в живых. Даже девочек эта судьба не миновала. Кто-то спился, кто-то погиб из-за наркотиков или сгинул в тюрьме, кого-то убили в уличных драках и криминальных разборках в 90-е. Но те из парней, кто выжил и не поддался влиянию окружения, несмотря на свой “трудновоспитуемый” статус, стали успешными людьми, прекрасными отцами и мужьями. Мне всегда нравилось дружить с мужчинами, и по сей день как-то легко с ними дружба завязывается или отношения приятельские.

Правда, общаюсь я мало с мужчинами сейчас. Друзья детства почти все разъехались, многие мужчины, с кем дружила в последние годы, женаты, и чаще время с семьями проводят, конечно. И мой образ жизни в последние годы сильно изменился в худшую сторону. Меньше стало поездок загородных и спортивных выходных, которые я всегда любила. У меня есть несколько очень хороших подруг, с которыми мы можем говорить об искусстве, образовании, бизнесе, заниматься чем-то интересным, а не обсуждать мужчин, светскую или личную жизнь (личное я вообще давно ни с кем не обсуждаю). Но они не разделяют моих экстремальных увлечений, этим всем я только с мужчинами могу заниматься. И это мужчины научили меня всему самому интересному: машину водить, ездить верхом, стрелять, кататься на лыжах и сноуборде, кайтсерфингом заниматься. А еще я всегда любила за ними наблюдать, любовалась очень. Не могу объяснить, как это чувствую, но мне безумно нравится это все: мужские улыбки, плечи, жесты, юмор, изобретательность, затеи их… пусть и часто дикие совершенно).

В общем, слушала я интервью О. и просто им восхищалась, узнавая все те черты, которые всегда любила в мужчинах. Он еще мужественный очень – родом с Северного Кавказа, у нас в стране относительно недавно живет. А у меня самой по отцовской линии кавказцы, и я очень их люблю. И мужчины мне всегда нравились такие – смуглые, с горячими темными глазами, брутальные, гордые. Это вот тот самый фетиш, наверное, любимый типаж.

(Нельзя смотреть на мужчин как на вкусные печеньки. Так и простоишь за стеклом витрины всю свою жизнь, облизываясь. От такого отношения вырастают не только баги Штурман и Училка, но и Доярка. Опишите всех троих, они все есть выше)

Но на то, чтобы понравиться такому, как О., я даже не надеюсь. Потому что сейчас мои дела настолько неважно идут, что я уже несколько лет не пытаюсь отношения ни с кем заводить, пока не прокачаю экономику и внутренние опоры. Я их, кажется, совсем растеряла после череды событий, которые меня почти доломали. Я потеряла ребенка по вине врачей, потом тяжело заболела младшая сестра, незадолго до пандемии рухнули отношения с парнем, с которым мы жили почти год. И еще после расставания я вынуждена была покинуть наш общий круг друзей, которых очень любила. Как и писала выше, мой образ жизни, то, что мне было дорого, еженедельные вылазки из города на природу – все, без чего я жить не могла, теперь мне недоступно. А тут грянул карантин, у меня посыпались один за другим проекты, резко упали доходы, и я погрузилась в полный вакуум. Не знала вообще, как жить. Никто из близких, включая родителей, даже не догадывается, насколько мне сейчас паршиво. Я никому ни о чем не рассказываю. Но и личной жизнью вообще не занимаюсь. Во время карантина так просто не до этого было. А потом все сложнее и сложнее. Мне трудно оценить свою ОЗ, она вообще нулевая сейчас, мне кажется.

(Недавно только автор описывала, как ее ценят редакторы, как много она сделала в профессии, и вдруг нулевой уровень ОЗ. Пандемия давно прошла, а у автора все еще кризис. Почему-то она даже на природу выбираться не может, настолько все плохо с деньгами. Вот такие противоречия: от взлета самопрезентации до неба до падения ниже уровня земли – следствие постоянного кормления короны. Человек вообще перестает понимать, где он. То ли он велик, то ли ничтожен. Хотя он – обычный человек, среднего размера)

У меня есть однокомнатная квартира в хорошем районе (спасибо родителям), среди моих друзей и близкого окружения есть немало людей, известных на всю страну. Но уровень жизни и доходы у нас несопоставимые. Иногда даже удивляюсь, почему они дружат со мной вообще? Я вхожа в их дома, знакома с их родителями, их дети растут у меня на глазах. Но какого-то очень большого вклада в нашу дружбу я сейчас привнести не могу, кроме своего участия в их делах, хорошего настроения, стремления организовать интересный досуг по возможности или в работе помочь.

(Автор привносит в жизнь своих богатых друзей хорошее настроение, интересный досуг, помогает в делах, в работе, то есть описывает свою роль как очень ценную, на которую мало какие друзья способны, но при этом сокрушается, что роль ее ничтожна. Почему такие неадекватные оценки?)

А кроме того, мне уже 44 года, в течение сложных последних лет у меня почти не осталось накоплений, и все, что меня держало в эти годы, так это ответственность перед родителями и какая-то гордость, может, глупая, что было бы стыдно так бесславно сдохнуть. Поэтому я борюсь изо всех сил, стараюсь работать побольше, спортом заниматься, искать новые знакомства, расширять круг общения, насколько возможно. Получается тоже так себе, потому что временами одолевает отчаяние, и я как будто цепенею, пропадает желание что-либо делать вообще. Только усилием воли и заставляю себя.

Раньше у меня всегда были мужчины с ОЗ выше (иногда намного выше моей). Первый муж вот тоже был из обеспеченной семьи, вырос в центре города, а я – на окраине, семья нищая почти. После чтения блога я очень хорошо увидела, какие ошибки допускала в отношениях, и почему после развода динамика дальше совместного проживания не доходила. Поэтому сейчас я больше думаю о том, как ресурсы прокачивать, поскольку особенно остро осознаю, что в нынешнем своем состоянии никому вообще не сдалась. Хотя мужчины на улице, в спортзале или соцсетях нередко со мной знакомятся, я очень неуверенно себя чувствую. Про О. думала, здорово, если познакомимся, и у нас хотя бы интересное общение на интервью сложится. Если будет шанс подружиться, постараюсь его использовать.

(Для отношений не нужны деньги. Самый бедный человек может найти себе партнера, такого же как он, во всех смыслах, и получить хорошие отношения. А вот если автор хочет кого-то намного более состоятельного, отношения действительно не сложатся)

Поэтому в течение какого-то времени я просто следила за публикациями О. Иногда отправляла какие-то реакции на его сторис – автоматически, как многим людям, на которых подписана. Не ожидала, что он заметит. Ведь популярным людям кто только ни пишет. Когда Р. вернулся с очередной громкой победой, и О. выложил информацию об этом в сторис, я отправила краткое сообщение с поздравлением. И он неожиданно ответил: “Спасибо большое вам от души!” Спустя время на очередную сторис О. (видео про тренировки Р.) я отправила какую-то реакцию вроде огонечка, без комментариев.

А он почти сразу ответил, и у нас состоялся примерно такой диалог:

О.: – Доброе утро ☀️ Вы прям все мои истории отмечаете, лайки ставите спасибо)🤝 Вы из *** (название города)?

Я: – Доброе утро O.Б. (обратилась к нему по имени-отчеству) ! Разве все?) мне казалось, через раз где-то.

О.: – Ну, почти все)

Вы хорошо выглядите 👍🏻

Еще по отчеству 😄.

Так официально.

Я: – Это воспитание, наверное).

О.: – Воспитание одно из самых важных составляющих 👍🏻

О. спросил, чем я занимаюсь, откуда знаю его, ну, я кратко объяснила, что давно в теме ММА, и за успехами Р. слежу тоже давно. На это О. ответил:

– Надо нам увидеться. Нет желания?

Я: – Буду очень рада😊

О.: – Я тоже буду очень рад с такой красивый девушкой пообщаться. Можете свой ватсап дать?

Кстати, вы не замужем? 🤦

Я: – Нет, конечно). Разве стала бы я вот так встречаться с мужчиной, будучи замужем)

О.: – Вы знаете всякое бывает я тоже такого же мнения и таких же понятий 🤝

(Что мы узнаем из этого диалога? О. уверен, что автор постоянно его комментирует и ставит лайки, то есть откровенно симпатизирует. На фото автор кажется О. достаточно интересной, чтобы согласиться посмотреть на нее в реале. Последовательность именно такая: она давно “подбивает клинья”, он согласен встретиться. Но в воображении автора все иначе. Ей кажется, что она просто шла мимо, а О. остановил ее и позвал на свидание. Почему ей так показалось?)

И сразу же написал мне в ватсап. Мы еще поболтали немного, но мне нужно было работать, и я обещала написать, как освобожусь. Вспомнила об этом только на следующий день и написала, что вот, замоталась. Не сохранился тот наш диалог, подробностей не помню, но он почти сразу сказал: “Хотите сегодня встретиться, поужинать?” Я ответила, что очень. Только лучше даже прогуляться, а не сидеть где-то. Он сказал, что с удовольствием. И написал что-то такое “мне очень не хватает женского внимания, сами понимаете”. Я выразила удивление. Но, конечно, слукавила. Просто не знала, как сказать ему, что видела его интервью, где он рассказывал о том, что уже 10 лет после развода совсем один. У него нет времени на личную жизнь, все посвящает работе и своим ученикам. Он ведь не только лучших спортсменов тренирует. Еще с маленькими детьми бесплатно занимается, у него очень большая секция, включая детей из неблагополучных семей. В общем, обсуждать его личную жизнь я не стала, просто свернула тему.

(Она так много знает о нем, а он о ней – ничего. То есть начинают они сразу с большого дисбаланса. Как это повлияет на их общение, кто понимает?)

Мы встретились и гуляли, наверное, час. Потом долго общались за чаем и все это время говорили без умолку обо всем, кажется. О людях, жизни, советских мультфильмах, любимых с детства, и каких-то интересных научных телепрограммах, о книгах и спорте (мы с друзьями инициировали и провели много первых в нашей стране соревнований по экстремальным видам спорта). Говорили и о работе, и о том, что лучше всякого комфорта – отдых на природе где-то с палатками, в спартанских условиях. Он рассказывал про то, как любит рыбачить, делился заботами своими тренерскими, рассказывал про своих учеников, на которых возлагает большие надежды. Он и сам был очень крутым спортсменом, и все шансы были, что станет чемпионом мира. Но по состоянию здоровья вынужден был оставить спорт, ушел на тренерскую работу. И теперь мечта у него самому вырастить чемпиона… Еще по дороге до парка много говорили в машине, и понятно было, что общего у нас много, и вообще “наше детство прошло на одних букварях”. Ни каких-то неловких пауз, ни затруднительных моментов в разговоре. Легко, словом. И на обратном пути в машине тоже.

Флиртовать с О. я и не пыталась. Мы, кстати, все время обращались друг к другу на вы. Он в течение вечера, обращаясь ко мне, несколько раз срывался на ты. Так бывает обычно, когда комфортно общаться. И правда, было ощущение, что мы знакомы давно уже. Поэтому я ему сказала: “Да можно на ты”. Но как-то это “на вы” у нас и осталось.

(Автор нам поясняет, что “срывался на ты” он, потому что ему было комфортно общаться. Но мы с вами видим, что несмотря на ее предложение перейти на “ты”, он остался с ней на вы. Вот типичный пример, как корона не дает автору видеть реальность. Опишете?)

А я, хоть и видела интерес, симпатию с его стороны, но никаких подач для флирта от него не ощущала. Да и вообще я, кажется, не очень это умею. У меня отношения с мужчинами чаще всего завязывались как будто сами собой, с дружеского общения. Я часто даже не замечала, что мужчина чего-то большего хочет.

(Здесь опять яркий пример, как работает ее корона. Она не замечала от него подач для флирта. Так она пишет. Было бы логично предположить, что раз не замечала, то их и не было. Но нет. Она считает, что “не очень это умеет”. Не умеет она замечать. Подачи для флирта были, а замечать она не умеет. И раньше с мужчинами тоже не замечала, хотя наверняка они делали “подачи”. Но почему они делали “подачи” так незаметно, что нужны особые умения, чтобы заметить? Загадка Штурмана)

Отдавала себе отчет, что вот этот парень мне нравится, но ничего не делала, чтобы понравиться или сблизиться. Долгое время вообще была гадким утенком, поэтому, даже когда симпатизировала кому-то, на ответную симпатию не рассчитывала. У меня всегда подруги были очень яркие, парням нравились больше, чем я. А с мужчинами привыкла дружить и сама часто пропускала этот момент, когда у них появлялся уже не дружеский интерес. До тех пор, пока меня к стенке не припрут каким-нибудь вопросом, вроде: будешь со мной встречаться? Мне и муж бывший как-то сказал, типа, а ты не видела, что я с первого дня знакомства в тебя влюбился? Это такое, рапунцелевское во мне, вроде башни? В последних отношениях, правда, я уже совсем размороженная была, поэтому, наверное, раньше дала понять мужчине, что он мне очень нравится. Но так… аккуратно, не сокращая дистанции.

(Сложно сказать, как там было с мужем. Но очевидно, что все мужчины, которых знала автор, тщательно скрывали свои чувства и, пока она не делала шаги, никак не выражали чувств. Понятно, как человек становится паровозом?)

Так и с О. – просто радовалась хорошему вечеру и ни о чем больше не думала. Прекрасно помня еще и о разнице ОЗ. Он не богат, хоть и успешен, тренерская работа – это не нефтебизнес какой-нибудь. Мои близкие друзья гораздо выше по социальному статусу и куда богаче. Но в сравнении со мной в нынешнем положении, О. – все равно, что олигарх.

(Зачем автор прибедняется? Чтобы небогатый человек был олигархом по сравнению с ней, она должна жить как бомж. А у нее есть своя квартира)

Хотя и восхищения им я не скрывала. Не комплиментами, конечно, просто по мне это итак заметно обычно, я симпатию и интерес к людям не скрываю никогда.

(Почему она сомневается, что О. видел ее симпатию? Ведь он все понял про ее симпатию задолго до их встречи)

Во время встречи с О. думала, как сделать, чтобы и ему интересно было. И это, казалось, у меня получилось. Он охотно о себе рассказывал и меня о многом расспрашивал. Все-таки я записала десятки, если не сотни интервью, среди которых даже очень громкие были. И всегда получала хороший фидбэк, и после интервью этих многие мои собеседники со мной поддерживают отношения или обращаются за проф помощью уже много лет. Это дает мне надежду, что эмпатия у меня не нулевая все-таки.

Возле дома я попрощалась с О., поблагодарив за вечер. Потом еще вслед написала в ватсапп узнать, нашел ли он выезд (у меня через дворы очень неудобно выезжать). Он прислал пару довольно длинных голосовых о том, что да, все ок. И о том, какой красивый пошел снег. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и больше не списывались.

(Вот мы видим описание загадки. Ему было интересно с ней, считает она. Ведь она очень востребованный журналист, у нее громкие интервью, к ней много лет обращаются за помощью те, у кого она брала интервью, значит у нее отличная эмпатия. Но он не захотел продолжать общение, несмотря на то, что ему однозначно было интересно, ведь она востребованный журналист, у нее громкие… и далее по тексту. Кто опишет все логические ошибки? Их тут более десятка)

Я вообще пару дней даже не думала об этом, потому что занята была по уши. Но он больше не писал, и я не стала. При этом не знала, как быть, например, в сети. Может, и глупо я заморачиваюсь, но перестать вообще реагировать на его заметки и сторис было бы через чур демонстративно. Он на меня так и не подписался. Мне это не важно, мы даже с близкими друзьями друг на друга не все подписаны, но в контексте знакомства с О. это, наверное, говорит о том, что ему со мной общаться совсем не понравилось. В общем, я не стала демонстративно отписываться от него, просто лайкнула еще пару-другую сторис как-то. И потом в ответ на победу второго его ученика тоже что-то поздравительное отправила. На что он также ответил “Спасибо большое”.

После чего я вообще скрыла его посты и сторис из ленты. Потому что… ну, а как это выглядит? Он не стремится поддерживать общение, инициативы не проявляет, а я как будто лезу со своими лайками и комментариями. Щипцы какие-то получаются. Да и гордость тоже. Человек демонстрирует ко мне полное равнодушие, и это было бы нормально, будь все в таком же русле, как и прежде, до встречи. Или, допустим, мы бы просто в деловом ключе познакомились, именно на интервью. Но знакомство же совсем не деловое получилось.

(Она не понимает, правильно ли она сделала, что скрыла его посты из ленты и перестала комментировать. Сомневается. А на самом деле что она должна была сделать?)

Первую встречу он сам предложил, а если после этого не стал поддерживать общение, то, очевидно, общаться не хочет. Конечно, за 10 лет, что он один, тоже, наверное, отвык какие-то отношения строить. Но стеснительным его точно не назовешь. И я уверена, что многим женщинам он нравится, и знаки внимания они ему тоже оказывают. Правильно ли я вижу ситуацию? Или тут я какой-то свой ход пропустила? Или наоборот лишний сделала?

(Ей кажется, что он ждет от нее какого-то решительного шага, но она боится слива и спрашивает меня. Почему ей самой ответ не очевиден?)

И еще я думаю: неужели я совсем стала неадекватной и утратила связь с реальностью, что пропустила какие-то важные моменты в нашем общении, когда О. могло что-то не понравиться? Но обычно я очень хорошо это чувствую, даже рядом с самыми закрытыми людьми. Сексуальный интерес мужчин ко мне могу не сразу заметить, да. А вот негатив: антипатию, смущение, неприязнь, неловкость – обычно быстро замечаю. Или тут у меня провал в эмпатии, и я себе вру?

(Антипатии и неприязни не было у него. И за что бы ему испытывать неприязнь? Ведь автор ничем его не обидела и ничего, к счастью, не требовала, не доставала никак. Разве отсутствие неприязни может заставить делать шаги к сближению? Автор ломает голову: может быть он не пишет, потому что она не заметила его сексуальный интерес? Может быть он давал ей понять, что хочет ее, а она его ненароком отвергла и этим так ранила, что он ушел в себя? Ведь он Волчонок Недолюбленный, давно один, не умеет проявлять свои чувства, даже с “вы” на “ты” не способен перейти с симпатичной ему женщиной)

О. моложе меня на 4 года. Внешне разница не заметна, он очень зрелым выглядит. Но, вполне возможно, он ожидал увидеть более молодую женщину. У меня неплохие фото. Однако, хоть я и почти не использую фильтры, и у меня хорошая кожа, я отдаю себе отчет, что мой возраст заметен. И при близком общении будет видно то, что незаметно на фото: мелкие морщинки вокруг глаз, например. Может, О. был разочарован моим внешним видом при встрече, но на протяжении всего нашего общения этого вообще не было заметно. Скорее, наоборот. Смотрел, не отводя глаз, пока мы сидели друг напротив друга. Мне и шеф мой в начале моей журналистской карьеры всегда говорил, что это моя сильная черта – я умею видеть и чувствовать людей, поэтому у меня материалы о них такие хорошие получаются. В общем, тут у меня полный сумбур сейчас. Хочу понять, чего я в упор не замечаю.

(Самое удивительное в авторе, что она постоянно подтверждает свою эмпатию своим высоким профессионализмом. При этом ситуация ее в профессии сейчас очень плохая, она сама называет свою ОЗ нулевой. И в личной жизни – не лучше. Эмпатия зависит от короны, и хорошая эмпатия бывает только при отсутствии короны. Автору кажется, что, если иногда повторять про свое ничтожество, корона исчезнет, но корона не исчезает от самоуничижения, от этого исчезает самоуважение, а корона становится еще больше)

Нюанс еще и в том, что сейчас ко мне обратились несколько редакторов с просьбой сделать серию материалов об ММА и, в частности, об О. и его учениках, которые одну за другой громкие победы одерживают. Завтра пригласили на одну пресс-конференцию с его участием. Я, подумав немного, отказалась.

(Странный поступок, если это не фантазии. Если ее пригласили работать, почему бы и не пойти)

Но дальше отказываться от всех остальных материалов глупо как-то, тем более, мне за это платят, и неплохо. Уже больше месяца прошло, как мы с О. встречались, я в последние недели даже сторис его не смотрела, никак не проявляла себя, может, и обнулилось поле? Если я правильно понимаю этот момент. С другой стороны, я не хочу, чтобы в контексте всей этой ситуации мое обращение к О. за интервью выглядело, как повод с ним пообщаться, а он тяготился бы общением со мной.

(Вряд ли он тяготился бы интервью. Почему-то автору то кажется, что он влюблен, то мерещится, что он ее люто ненавидит. Почему так сложно принять факт равнодушного, но нормального отношения?)

Я не отморозилась, он мне все так же симпатичен. И наверняка он это тоже заметит. Но я совсем не хочу, чтобы это стало щипцами, не хочу, сделать ошибки, которые плохо повлияют на мою фигуру. Потому что сейчас это все, что у меня есть, как я и писала в самом начале.

Я не ищу отношений с мужчинами с ОЗ выше, но и с мужчинами равной ОЗ не знаю, как сейчас отношения строить, даже дружеские, и прокачиваться постепенно, если я не могу доверять своим ощущениям. Я эту всю историю так подробно описала, потому что отдаю себе отчет, в своей симпатии к О. и желании общения. Но только при том условии, что ему это тоже интересно. Надеюсь, рефлексия меня не подводит.

Но на что мне опираться, если все, что раньше у меня получалось легко и просто, теперь вообще не работает? Или это возраст уже и отсутствие спонтанности у меня полное? При таком раскладе вообще есть ли у меня шансы хоть немного выбраться из своего нынешнего болота и все же не умереть в одиночестве? Помогите, пожалуйста, разобраться.

(Уважаемая автор. Несмотря на все странности, ничего страшного в описанной ситуации нет. Ничего загадочного тоже. Герой посмотрел на вас при встрече и не нашел ничего интересного для себя. Ничего особенно плохого он тоже не увидел, но этого мало, чтобы тратить время на общение и тем более встречи. Это простая ситуация, хотя и не очень приятная. Но неприятная она лишь потому, что вы сделали много лишних шагов, сами того не заметив, а еще – вырастили большую фигуру. То и другое получилось из-за короны. Из-за того же самого вы не можете увидеть простоту и однозначность этой ситуации, вам мерещатся какие-то подводные камни. Надеюсь, мои комментаторы помогут подробно описать, чем вы постоянно подкармливаете вашу корону. А главное: как ее перестать кормить. Мыслей о собственной ничтожности или никому ненужности допускать нельзя. Этим вы не корону уменьшаете, а самоуважение. И вот это самый важный вопрос. Как убирать корону, а самоуважение одновременно растить? Кто ответит?)

Большое спасибо Вам за блог. Без него в последние четыре года, наверное, не выжила бы.