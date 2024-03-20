 

Владельцы Galaxy S24 Ultra пожаловались на вонь горелого пластика из стилуса

20.03.2024, 20:25, Разное
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Владельцы флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra обнаружили неприятный запах, исходящий от встроенного стилуса S Pen. Несколько пользователей подтвердили эту проблему на форуме Reddit.

Один из пользователей под ником LatifYil написал: “Почему мой S Pen так плохо пахнет? Либо у меня чувствительный нос, либо внутренности этой штуковины плавятся, когда она внутри. Пожалуйста, скажите мне, что я не сумасшедший”.

Другие владельцы флагманских смартфонов Samsung Galaxy S Ultra также отметили запах горелого пластика, что вызвало обеспокоенность. Некоторые из них заметили, что ранее это не привлекало внимание.

Пользователь под ником bobissonbobby написал: “Автор поста заставил меня понюхать мой стилус. Могу подтвердить, что он вонючий”.

Это не первый случай такой проблемы. Пользователи Samsung Galaxy S22 Ultra также сталкивались с аналогичной ситуацией после выпуска устройства в начале 2022 года. Это подтверждается постов на форуме Samsung от владельцев как современных, так и предыдущих флагманов компании.

Модератор форума Samsung объяснил, что когда S Pen находится в смартфоне, он находится близко к внутренним компонентам, которые выделяют тепло во время использования, что может вызвать нагрев пластика и специфический запах. Однако он заверил, что это нормально и нет причин для беспокойства.


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