Из-за ошибки в документах столичной мэрии трассу «Москва – Казань» проложили из плитки

Министерство транспорта РФ отчиталось о возведении новой трассы «Москва – Казань» совместно с мэрией Москвы. Трасса стала одним из самых дорогих аналогичных проектов – за 3 года строительства её стоимость выросла в 11 раз, до рекордных 10 триллионов рублей.

Водители, воспользовавшиеся новой дорогой, были крайне удивлены – трасса оказалась полностью выложена из тротуарной плитки. Как выяснилось позже, роковую ошибку, повлекшую изменение технологии прокладки, совершил эксперт-лингвист, передававший текст технического задания строительной фирме из Узбекистана. Сам переводчик свою вину не признал, и во время следственных мероприятий отбыл на частном самолёте в свой особняк в Женеве.

По словам представителей правительства Москвы, оптимальное решение проблемы – признать 800-километровую трассу велопешеходной дорожкой, а рядом начать строительство дублёра. Для этого потребуется сделать две вещи: переоборудовать уже возведённый автомобильный погранпереход в пешеходный, а также выделить ещё 900 млн рублей.

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