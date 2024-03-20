 

Мнение: О русских спортсменах в нейтральном статусе… Надо ли так унижаться?

20.03.2024, 19:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

МОК утвердил флаг, музыку — назвать это гимном язык не поворачивается — и правила поведения для российских спортсменов, милостиво допущенных к участию в летней Олимпиаде как «нейтральных». Без роду, без племени, знамени, гимна… И даже для этого им нужно было пройти двойной отсев — не столько по спортивным показателям, сколько по не имеющим никакого отношения к спорту параметрам. Например, по «политическим» взглядам, что само по себе уже дикое попрание духа и отчасти буквы Олимпийской хартии. Но кого на лицемерном Западе смущают такие вещи, когда цель — «отменить» Россию любой ценой!

Однако нужно быть благодарным «Международному» олимпийскому комитету, пусть даже он и стал прислужником западных политиканов.

За что?

Сначала о том, что он предлагает уже отобравшимся на Олимпиаду спортсменам.
1. Они не будут ни в каком качестве участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.
2. Их медали и результаты никак не будут учитываться в общей статистике парижской Олимпиады.
3. В случае их победы в состязаниях на церемонии награждения будет звучать «нейтральная» мелодия.
4. А вместо флага будет подниматься вот это недоразумение на заглавном фото (спасибо, хоть не белая тряпка).
5. И руки на пьедестале почёта им можно также не пожимать.

По большому счёту, это всё, конечно, полное издевательство над олимпийскими принципами. Если МОК так уж принципиально «против войны», он должен был бы отменить Олимпийские игры 2024 года, как это произошло в 1940 и 1944 гг. А ещё лучше — использовать олимпийские соревнования как пример возможности мирного сосуществования атлетов из противоборствующих стран. Но #деньги от спонсоров получены, те жаждут прибыли, поэтому родился такой вот «кадавр». Тьфу!

Но, повторюсь, скажем «спасибо» МОК. Он, как флюгер, верно показал направление, что Запад будет делать с Россией, если та прогнётся хоть на дюйм. Сначала — вы только сделайте это, и всё будет ОК. Потом — нет, этого мало, надо ещё вот это и то. Затем — ну раз уж согласились, то быренько давайте то, то и то в довесок. И наконец, оближите наши ботинки, чтобы получить косточку с барского стола.

И вот оно нужно — я сейчас вовсе не о спортсменах — так унижаться?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Владельцы Galaxy S24 Ultra пожаловались на вонь горелого пластика из стилуса

20.03 / Из-за ошибки в документах столичной мэрии трассу «Москва – Казань» проложили из плитки

20.03 / Большинство российских компаний предпочитает «создавать» руководителей внутри

20.03 / Большинство российских компаний предпочитает «создавать» руководителей внутри

20.03 / DTF: фанаты Sony назвали God of War Ragnarok самой популярной игрой PlayStation

20.03 / Литературовед объяснил, почему главного героя произведений Акунина звали Эраст

20.03 / Путин: все обозначенное в послании обеспечено финансированием. Это копейки – СВО обходится в триллион в месяц

20.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Брал взятки для борьбы с Кремлем

20.03 / Digital Foundry: PlayStation 5 Pro получит старый процессор и ценник от $600

20.03 / Мнение: Деревня до 1917 года – большая часть крестьян богатая, бедноты только 6 процентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика