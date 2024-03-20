Мнение: О русских спортсменах в нейтральном статусе… Надо ли так унижаться?

МОК утвердил флаг, музыку — назвать это гимном язык не поворачивается — и правила поведения для российских спортсменов, милостиво допущенных к участию в летней Олимпиаде как «нейтральных». Без роду, без племени, знамени, гимна… И даже для этого им нужно было пройти двойной отсев — не столько по спортивным показателям, сколько по не имеющим никакого отношения к спорту параметрам. Например, по «политическим» взглядам, что само по себе уже дикое попрание духа и отчасти буквы Олимпийской хартии. Но кого на лицемерном Западе смущают такие вещи, когда цель — «отменить» Россию любой ценой!

Однако нужно быть благодарным «Международному» олимпийскому комитету, пусть даже он и стал прислужником западных политиканов.

За что?

Сначала о том, что он предлагает уже отобравшимся на Олимпиаду спортсменам.

1. Они не будут ни в каком качестве участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

2. Их медали и результаты никак не будут учитываться в общей статистике парижской Олимпиады.

3. В случае их победы в состязаниях на церемонии награждения будет звучать «нейтральная» мелодия.

4. А вместо флага будет подниматься вот это недоразумение на заглавном фото (спасибо, хоть не белая тряпка).

5. И руки на пьедестале почёта им можно также не пожимать.

По большому счёту, это всё, конечно, полное издевательство над олимпийскими принципами. Если МОК так уж принципиально «против войны», он должен был бы отменить Олимпийские игры 2024 года, как это произошло в 1940 и 1944 гг. А ещё лучше — использовать олимпийские соревнования как пример возможности мирного сосуществования атлетов из противоборствующих стран. Но #деньги от спонсоров получены, те жаждут прибыли, поэтому родился такой вот «кадавр». Тьфу!

Но, повторюсь, скажем «спасибо» МОК. Он, как флюгер, верно показал направление, что Запад будет делать с Россией, если та прогнётся хоть на дюйм. Сначала — вы только сделайте это, и всё будет ОК. Потом — нет, этого мало, надо ещё вот это и то. Затем — ну раз уж согласились, то быренько давайте то, то и то в довесок. И наконец, оближите наши ботинки, чтобы получить косточку с барского стола.

И вот оно нужно — я сейчас вовсе не о спортсменах — так унижаться?

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