DTF: фанаты Sony назвали God of War Ragnarok самой популярной игрой PlayStation

Фанаты Sony определили самую популярную игру на их платформе. Согласно данным портала DTF, победу в этом опросе заслуженно получил God of War: Ragnarok.

Изначально был сформирован список из 16 игр, включая хиты типа The Last of Us и God of War, а также менее известные проекты, вроде Returnal. После нескольких этапов отбора в финал попали две игры: God of War 2018 года и God of War Ragnarok. Последняя сумела победить, набрав 52,4% голосов.

Однако многих фанатов удивило отсутствие в списке игры Bloodborne. Под постами о голосовании часто встречались комментарии с упоминанием этого проекта. Им кажется, что Sony предполагала успех Bloodborne, поэтому не включила ее в список.

Bloodborne, выпущенная в 2015 году для PlayStation 4, стала настоящим феноменом в сети. Игроки долгое время ожидают выхода проекта на ПК и ремастера для PlayStation 5. Однако компания Sony пока не выпустила ни одну из этих версий.