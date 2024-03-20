Литературовед объяснил, почему главного героя произведений Акунина звали Эраст

Борис Акунин* тайно поддерживал и распространял экстремистскую идеологию ЛГБТ – к такому сенсационному выводу пришёл литературовед из Санкт-Петербурга Аполлинарий Ягужинский.

Свои выкладки он обосновал с исторической и лингвистической точек зрения.

Ягужинский изучил порядка 20 романов Акунина, в которых действовал Эраст Фандорин, и нашёл в них сотни случаев, когда этот герой проявлял признаки последователя

экстремистской идеологии. Так, большинство диалогов Фандорин ведёт с представителями своего пола, причём в ряде случаев они называют его «голубчиком» или другими подобными словами. Также Ягужинский отметил, что первая жена Фандорина погибла в день венчания, что может быть связано с его нежеланием вступать в брак. Однако самой очевидное свидетельство приверженности вымышленного героя к ЛГБТ-идеологии – имя Эраст. Это явная отсылка к деятелю Реформации XVI века Томасу Эрастусу, который отрицал традиционную роль церкви в формировании института семьи.

– Вполне очевидно, что эпистоли так называемого Акунина – не что иное, как вражеские инсинуации и экстремистские пасквили, – говорит Ягужинский. – Нарочито вычурный выбор словес в романах о Фандорине, старомодный язык и противоестественное построение причастных оборотов в излишне перегруженных всевозможными придаточными и зависимыми словами предложениях явственно указуют нам на то, что автор не в ладах с русским языком, и единственной своей целью при написании своей графомании он видел распространение запрещённой во всём православном мире экстремистской идеологии.

* внесён в реестр иноагентов в Россиий графомании он видел распространение запрещённой во всём православном мире экстремистской идеологии».

* внесён в реестр иноагентов в России

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