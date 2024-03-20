 

Путин: все обозначенное в послании обеспечено финансированием

20.03.2024, 17:20, Разное
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Президент РФ Владимир Путин утверждает, что все заявленные им планы, высказанные в ходе послания Федеральному собранию, имеют обеспечение финансирования. Он заявил это на встрече со своими доверенными лицами как кандидата на пост президента.

“Основные положения планов обеспечены финансированием. Мы вместе пойдем по пути созидания”, – заявил Путин.

Президент выразил надежду на активное участие доверенных лиц в строительстве новой РФ в различных сферах, включая экономику, обороноспособность, искусство, внутреннюю политику, государственные институты. Он подчеркнул важность творческого подхода и инициативы в достижении национальных целей.

По официальным данным, после обработки 99,7% протоколов выборов президента России, Путин получает поддержку 87,31% избирателей, что обеспечивает ему пятый президентский срок. Официальные результаты ожидаются завтра, 21 марта.

Поздравления с победой поступили от президентов Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.


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