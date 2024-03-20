 

Рупор кремлевской пропаганды: Брал взятки для борьбы с Кремлем

20.03.2024, 16:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Помогал борьбе с Кремлем за 1 млн. долларов.

WT: не взятка, а «борьба за свободу» — Хантер Байден объяснил, за что получал миллионы долларов на Украине

На закрытом заседании конгресса сын американского президента поведал, что состоял в совете директоров украинской энергетической компании Burisma, чтобы «помогать борьбе» Запада с Москвой. Более того, по его словам, к этому его подтолкнул бывший польский президент Александр Квасьневский, сообщает The Washington Times.

Республиканцы обвиняют Хантера в том, что он наживался на имени отца и торговал его влиянием. Но сын главы Белого дома настаивает, что в 2014 году экс-президент Польши Александр Квасьневский, который также входил в совет директоров Burisma, убедил его, что он, Хантер, является «борцом за свободу или, по крайней мере, символом свободы».

По словам Хантера, бывший польский политик поведал ему, что Западу необходимо «противостоять» Путину и способствовать «демократическим порывам» Украины. А компания Burisma якобы представляла собой ни много ни мало «оплот против российской агрессии».

Подобные показания выглядят весьма сомнительно. Ведь даже представители Госдепартамента в то время сетовали, что присутствие Байдена — младшего в составе Burisma создавало «большую неловкость для всех американских чиновников, продвигающих программу борьбы с коррупцией на Украине», подчёркивается в статье.

Примечательно, что среди прочего тогдашний вице-президент Байден был отправлен на Украину для того, чтобы призвать самую коррумпированную страну Европы встать на путь исправления. Но в итоге семья политика быстро показала Киеву, как «практиковать старое доброе американское кумовство и торговать влиянием», заключает The Washington Times.

https://russian.rt.com/inotv/2024-03-20/WT-ne-vzyatka-a-borba – цинк

Несовершеннолетних проституток и кокаин употреблял тоже в интересах борьбы за свободу.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Digital Foundry: PlayStation 5 Pro получит старый процессор и ценник от $600

20.03 / Мнение: Деревня до 1917 года – большая часть крестьян богатая, бедноты только 6 процентов

20.03 / Белый дом: в случае смерти президента США его обязанности будет исполнять нейросеть

20.03 / Android Authority: бюджетный Pixel 8a получит яркий экран с частотой 120 Гц

20.03 / Мнение: Источники капиталистической мудрости, институт наставничества и принцип маленького заборчика

20.03 / Вдова Этуша осталась без миллиона от известного журналиста

20.03 / Скандалы: Защита королевского уровня не сработала против южанина Барбынца

20.03 / WhatsApp для Android представит функцию расшифровки голосовых сообщений

20.03 / Житель Ленобласти напал с ножом на соседа, который дал ему плохую характеристику для выездной визы

20.03 / Скандалы: Угольный вразрез

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика