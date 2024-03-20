 

Digital Foundry: PlayStation 5 Pro получит старый процессор и ценник от $600

20.03.2024, 16:20, Разное
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В своем последнем подкасте команда экспертов из Digital Foundry подтвердила долгожданные слухи о разработке PlayStation 5 Pro и представила интересные детали о будущей консоли. По их данным, обновленная версия PlayStation 5 обойдется покупателям примерно в $600.

Исследователи начали с анализа характеристик, ранее утекших в сеть. Они утверждают, что PlayStation 5 Pro будет оснащена восьмиядерным процессором от AMD с архитектурой Zen 2, аналогичной базовой версии консоли. Главное отличие заключается в увеличении частоты до 3,8 ГГц, что, однако, принесет лишь небольшой прирост производительности в играх, ориентированных на процессор.

Однако настоящий прорыв ждет геймеров в области видеокарты. В PlayStation 5 Pro будет установлена архитектура GPU RNDA 3 с 60 вычислительными блоками, что увеличит вычислительную мощность с 10,23 до 33,5 терафлопсов и прирост производительности до 45%. Оперативная память останется на уровне 16 ГБ GDDR6, но с увеличенной пропускной способностью до 576 ГБ/с, что значительно ускорит обработку данных.

PlayStation 5 Pro также вводит новые технологии, такие как PlayStation Spectral Resolution для улучшения качества изображения и аппаратная поддержка Variable Rate Shading.

По предварительным данным, стоимость новой консоли начнется от $599, при этом, вероятно, что это будет модель без дисковода.


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