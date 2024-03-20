Мнение: Деревня до 1917: большая часть крестьян богатая, бедноты только 6%

На скане страница из книги 1933 года, про Ижевское восстание крестьян и рабочих против большевиков. Как видите, большая часть дворов в деревне была богатой. Были дворы и бедные: таковыми считались дворы, в которых было мало лошадей, а сами лошади были нехороши. Безлошадных дворов, то есть настоящей бедноты, в деревне насчитывалось всего лишь 6% от общего числа. Эти дворы не голодали по-настоящему, как при Сталине, но всё же жили впроголодь, в хлебе у них был вечный недостаток.

Социальный состав деревни не очень-то похож на картину, которую рисовали нам советские учебники: сплошная работящая беднота и несколько богатых «кулаков». Напротив: богатых семей было в разы больше, чем бедных.

Ещё один интересный факт: центром Ижевского восстания стал промышленный регион, скопление государственных оборонных заводов. Рабочие дружно выступили против захватчиков и разорителей, большевиков. В советских источниках демарш рабочих объясняют так: это были плохие рабочие, потомственные, квалифицированные. Так называемая «рабочая аристократия». Аристократия — это безусловное зло, поэтому и восставшие рабочие были злыми, совершенно правильно их Красная Армия стёрла в порошок.

Начало восстания было типичным для советской власти. Большевики дважды (!) потерпели поражение на выборах в Ижевский Совет, после чего просто разогнали его силой. Ижевский пролетариат такого оскорбления не стерпел. Восставшие потребовали от большевиков созвать всероссийское Учредительное собрание, провести честные выборы в России.

Большевики, разумеется, требование ижевских рабочих принять не могли, так как любые минимально честные выборы означали для них потерю самого ценного для них — власти. Напомню — на протяжении 75 лет советской власти выборов не было. Ни за Ленина, ни за Сталина, ни за любого другого вождя русский народ не голосовал.

Собственно, Гражданская война началась ровно по тому же сценарию: когда Ленин понял, что Учредительное собрание за его партию не проголосует, он разогнал собрание силой и двинул войска на тех, кто отказался поклониться оккупанту. Если бы не властолюбие Ильича, кровавой четырёхлетней гражданской войны в России не было бы — Учредительное собрание избрало бы кого-нибудь голосованием, после чего у нас установилась бы обычная парламентская или президентская республика.

Вернёмся к Ижевскому восстанию. Дальше к восставшим рабочим начали присоединяться крестьяне, у которых большевики отбирали хлеб — как можно понять из описания выше, коммунистическая идея отдать свои дворы на разграбление шести процентам бедноты, из которых значительная доля была бедной из-за своих же пороков, казалась крестьянам дикой. По мере возможности большевики топили крестьянские выступления в крови.

Характерный факт: большая часть взятых в плен красноармейцев состояла из латышей, венгров и китайцев. Иностранные наёмники, так называемые «интернационалисты», составляли ядро Красной Армии, благодаря которому она в итоге и выиграла гражданскую войну. Всего Ленину удалось привлечь 250-300 тысяч иностранцев.

Силы сторон были неравны: у большевиков были и ресурсы, и верная «гвардия» из безжалостных иностранных наёмников, и возможность проводить неограниченную мобилизацию в захваченных городах и деревнях. За несколько месяцев Ленин Ижевское восстание подавил. Коммунисты казнили несколько сотен рабочих, одну из главных улиц Ижевска переименовали в назидание городу в «улицу Красного Террора». К дореволюционному уровню жизни ижевская рабочая аристократия вернулась только после распада СССР.