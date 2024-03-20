Белый дом: в случае смерти президента США его обязанности будет исполнять нейросеть

Учитывая возраст нынешнего президента США, а также его главного конкурента, в Штатах разработали нейронную сеть. которая будет способна заменить главу государства в случае его тяжёлой болезни или смерти. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что такая модель уже разработана.

Планируется, что нейросеть будет полностью дублировать поведение американского лидера, так как создана исключительно на базе его мозга и нервной системы.

«Никто даже не заметит разницы – искусственный интеллект целиком сохранит преемственность и последовательность нашей внутренней и внешней политики», – сказала она.

Вторая модель, имитирующая Трампа, пока не готова, поскольку он категорически отказывается проводить сканирование мозга, а также угрожает обратиться в суд, чтобы не допустить «порабощение Америки глубинным искусственным разумом».

«Понятно, что демократы начали готовить себе запасной аэродром ещё с того момента, когда продвинули этого старикашку в президенты. Но диктатура нейросети – что-то немыслимое для Америки. ИИ не пройдёт», – высказался он.

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