 

Android Authority: бюджетный Pixel 8a получит яркий экран с частотой 120 Гц

20.03.2024, 15:15, Разное
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Будущий бюджетный смартфон Google Pixel 8a получит значительные улучшения в виде яркого дисплея с высокой частотой обновления изображения. Эту информацию передает портал Android Authority, ссылаясь на инсайдера Камила Войцеховски.

Вместо прежних 90 Гц, Pixel 8a предложит пользователю 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой 120 Гц. Это означает значительный скачок в качестве изображения. Кроме того, новинка сможет достичь пиковой яркости до 1400 нит, что соответствует флагманской модели Pixel 8.

Что касается производительности, Pixel 8a будет оборудован фирменным чипом Google Tensor G3, который также используется в моделях Pixel 8 и 8 Pro. Однако в этой модели будет применена упрощенная компоновка чипа, что может повлечь за собой увеличение толщины и тепловыделения устройства.

В отличие от предшественника, камеры Pixel 8a останутся неизменными, снабженными сенсором Sony IMX787 на 64 Мп и широкоугольным датчиком Sony IMX712 с разрешением 13 Мп. Селфи-камера также останется на уровне 13 Мп.

Следует отметить, что Pixel 8a будет отличаться от других среднебюджетных и субфлагманских решений наличием разъема USB Type-C с поддержкой режима DisplayPort, что позволит подключать устройство к мониторам.

Представление Google Pixel 8a ожидается в рамках конференции Google I/O 2024 14 мая. Этот смартфон станет следующим шагом в стремлении Google к предоставлению доступных, но технически продвинутых устройств на рынке мобильных технологий.


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