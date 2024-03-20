Мнение: Источники капиталистической мудрости, институт наставничества и принцип маленького заборчика

1. В Школе Капитализма я рассказываю, где черпать капиталистическую мудрость. Цитирую из статьи (ссылка):



Пешеход и велосипедист имеют много общего. К примеру, им надо тепло одеваться и опасаться автомобилей, также им можно не думать о пробках. У пешехода и автомобилиста тоже кое-что общее есть: сигналы светофора, допустим, и карта родного города. Пешеход и лётчик уже почти ничего общего не имеют, а пешеход и пилот космического корабля — совершенно ничего общего.



Но если обыватель зайдёт в книжный магазин, он найдёт там раздел «деловая литература», а в разделе «деловая литература» — духоподъёмные книги от «пилотов космических кораблей», то есть, применительно к миру денег, от мультимиллиардеров, стоящих во главе огромных корпораций. Люди это незаурядные: им есть, что рассказать. Однако пользы от их рецептов обычному человеку мало, так как миллиардеры живут в другом мире, где действуют другие правила игры. За вычетом банальностей — «надо хорошо работать», «надо делать зарядку по утрам», «надо следить за своей репутацией» — никаких подсказок американский миллиардер врачу из Барнаула не даст. С тем же успехом врач из Барнаула может изучать, например, приёмы игры в гольф: для его карьеры и для его кошелька этот спорт богачей будет бесполезен.



Врачу из Барнаула поможет книга врача из Кемерово, который в похожей ситуации поднялся по капиталистической лестнице на одну ступеньку вверх. Сделал небольшую карьеру, может быть, или купил квартиру, или открыл собственную практику. При этом желательно, чтобы книга была свежей, так как Россия 2024 года и Россия 2014 года отличаются очень сильно, а Россия 2024 и Россия 1994 — это фактически две разные страны.



Но такой книги на полке не будет…

2. В Госдуме собираются узаконить наставничество как форму трудовых отношений (ссылка):



Институт наставничества предложили закрепить в Трудовом кодексе (ТК) России. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму депутатами и сенаторами от партии «Единая Россия».

Документ предполагает введение возможности для сотрудника за доплату выполнять роль наставника по своей или другой специальности в рамках одной компании. Также авторы закона заявили о необходимости закрепить само понятие наставничества для каждой профессиональной отрасли и установить требования к выполняющим эти функции работникам.

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил в своем Telegram-канале, что подобные программы уже работают в некоторых регионах, однако в них нет системного подхода. «Наставничество на предприятиях, когда более опытные сотрудники помогают новичкам осваивать профессию и знакомят с принципами работы, будет зафиксировано в ТК как дополнительная работа», — говорится в публикации.

Об отсутствии единого подхода к наставничеству на предприятиях в разговоре с «Ведомостями» рассказала и управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. При этом она напомнила, что в России учрежден знак отличия «За наставничество».

Сейчас сами компании регулируют деятельность наставников через трудовой договор, объяснил гендиректор инженерной компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский. Предприятия сами определяют, какой сотрудник подходит для этой роли, и будет ли оплачена его работа. «У представителей инженерных и рабочих профессий потребность в наставниках высокая, этих специалистов не хватает, поэтому для них работодатели создают отдельные требования и подходы», — добавил эксперт.

Лично я не понимаю, зачем это нужно фиксировать в законе, почему нельзя просто платить больше мастерам, которые тратят время на обучение стажёров. Как показывает опыт, попытки регулировать зарплаты со стороны государство обычно вредят как бизнесу, так и наёмным работникам.

3. Телеграм-канал Притчи продуктолога рассказывает, почему запреты работают (ссылка):

Допустим вам надо, чтобы в парке не подходили к памятнику. Многие этот вопрос решаются большим уродливым забором и табличками. Это дорого и главное выглядит так ущербно, что теряется весь смысл памятника.

Нормальное решение — сделать низенький элегантный заборчик. Он дешев в установке и выглядит приемлемо. Такой заборчик легко переступить, но 99% людей не будут этого делать. А тот 1%, что перелезет — их и большой забор не остановит.

Тоже самое в продуктах, причем чаще, чем вы думаете. Например, вам надо собирать персональные данные — телефоны, паспорта и т.п. Для валидации этого нужно усложнять интерфейс, код, процессы компании — в общем строить дорогой и уродливый забор. А можно не валидировать и поверить людям. Если сделать это в правильном месте и в правильное время, 99% пользователей не будут обманывать и пришлют правильную информацию.

Конечно, не везде это возможно. Пропуск с золотовалютные хранилища выписывать так не стоит. Но очень часто можно обойтись маленьким дешевым заборчиком.

На уровне принципа — это легко понять и принять. Банальщина. Но на практике мало у кого получаются. Приходят дяденьки из службы безопасности, строгие главбухи, юристы и все требуют возвести бетонный забор с колючей проволокой и пулеметами. Именно поэтому в одном и том же банке пинкод на карту (который дает полный доступ ко всем деньгам) состоит из 4 цифр, а подтверждение платежа на 100 руб — состоит из 6 или 8 цифр. Не смогли договориться и сделать короткие 4 цифры.

Как договориться со всеми и перестать делать уродливые заборы — это и есть главное ноухау, которое приобретается только с опытом.