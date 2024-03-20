 

WhatsApp для Android представит функцию расшифровки голосовых сообщений

20.03.2024, 14:10, Разное
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Разработчики WhatsApp готовятся внедрить функцию расшифровки голосовых сообщений в Android-версию своего мессенджера, следует из информации портала WABetaInfo.

Эта функция была замечена в мессенджере для iPhone еще в прошлом году. Теперь разработчики собираются расширить ее и для пользователей Android. По данным WABetaInfo, она уже появилась в бета-версии WhatsApp под номером 2.24.7.8.

На скриншоте, опубликованном WABetaInfo, показано, что тестируемая версия WhatsApp предлагает загрузить дополнительные 150 МБ данных для обучения приложения расшифровывать голосовые сообщения. Разработчики заверяют, что процесс перевода голоса в текст будет происходить локально на устройстве пользователя, чтобы исключить возможность утечки данных. После загрузки дополнительного пакета WhatsApp интегрирует функцию расшифровки, что позволит пользователям читать голосовые сообщения.

Подобная функция уже доступна во многих других мессенджерах, включая Telegram. В приложении Павла Дурова она доступна только для владельцев Premium-подписки и не требует загрузки дополнительных данных для активации. Предполагается, что в WhatsApp эта функция будет доступна бесплатно.

Пока неизвестно, на каких языках будет работать новая функция в WhatsApp.


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