Житель Ленобласти напал с ножом на соседа, который дал ему плохую характеристику для выездной визы

В Ленинградской области задержали 46-летнего местного жителя, который напал на соседа с ножом.

Оказалось, что мужчина дал нападавшему нелестную характеристику, когда тот подавал документы на выездную визу, и в результате заявителю не позволили покинуть Россию.

Согласно правилам, характеристики подаются в запечатанных конвертах, поэтому заявитель сам заранее не прочитал, что про него думает сосед. Между тем, автор характеристики написал, что «сомневается в гражданственно-патриотических качествах гр. Кабан*ва Н*иколая В*сильевича*, слышал про него нелестные отзывы о правящей партии и даже лично о Президенте». Также он указал, что видел заявителя в очках для чтения и посоветовал органам «проверить, что он там читает».

В результате мужчине не разрешили выехать в Португалию, где у него живёт семья. Более того, в ходе обыска у него дома были найдены книги Варлама Шаламова и Стивена Хокинга. Вскоре после дачи объяснений в органах он пошёл к соседу и, по утверждению последнего, назвал его «стукачом и крысой». В ходе перепалки представитель так называемой интеллигенции отнял у бдительного соседа кухонный нож, которым тот собирался защищаться, и поцарапал ему плечо.

Возбуждено уголовное дело о нападении на добровольного помощника правоохранительных органов, подозреваемый пока повторно отпущен под подписку о невыезде и письменное обязательство не брать в руки кухонные кожи.

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