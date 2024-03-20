Samsung готовит дешевую версию Galaxy Z Fold для конкуренции с iPhone

Samsung планирует представить доступный складной смартфон, чтобы составить конкуренцию базовой модели iPhone 16. Об этом пишет The Elec, ссылаясь на свои источники.

По данным близких к производственной цепи источников, Samsung ускоряет производство компонентов для своих будущих складных устройств Z Fold6 и Z Flip6. Массовое производство ожидается уже в мае этого года, что на несколько недель раньше, чем предыдущие модели. Это подразумевает возможный выпуск Z Fold6 и Z Flip6 в июле, в отличие от предыдущей серии, запущенной в августе предыдущего года.

Предполагается, что новая бюджетная версия складного смартфона появится на рынке несколько месяцев после выхода стандартных моделей Z Fold6 и Z Flip6. По слухам, это может произойти в сентябре или октябре, чтобы Samsung предложила потенциальным покупателям более инновационный смартфон с гибким дисплеем перед выходом iPhone 16.

Несмотря на небольшое количество информации о “бюджетной” версии Z Fold, предполагается, что компания пойдет на некоторые компромиссы в дизайне, чтобы снизить стоимость устройства. Согласно слухам, новинка, в частности, не будет поддерживать стилус S Pen. Однако стоимость такого устройства пока неизвестна. Если Samsung планирует конкурировать с базовыми iPhone 16, то цена не должна превышать $1000, что также маловероятно.