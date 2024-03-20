Депутаты, Минпросвещения и ИА «Панорама» на страже интересов школьников

Депутат Государственной думы Сергей Колунов выступил с своевременной и нужной инициативой дополнить школьную программу, включив в неё патриотические композиции «Любэ», Шамана и Газманова. Инициатива народного избранника ожидаемо нашла живой отклик в министерстве просвещения и уже в ближайшее время российские школьники станут ещё сильнее любить Родину.

ИА «Панорама» недаром пережила царя-батюшку, НЭП, 1937 год, брежневский застой и даже незаконный путч ГКЧП. За последние двести лет мы научились зрить в корень и предугадывать тренды. Ещё в 2019 году в репертуар школьной программы по музыке были добавлены песни «Голубых беретов» и Игоря Растеряева. Тогда же юных граждан обязали изучать на уроках «Мифы о России» Владимира Мединского, ведь все россияне должны знать, как коллективный Запад уже много веков фальсифицирует нашу историю.

Но кроме дел давно минувших дней, нужно помнить о текущей повестке. Чтобы будущие патриоты могли в нужный час дать достойный словесный ответ врагам, в школы вернули уроки политинформации, истории партии «Единая Россия», а рассказы Сергея Шойгу включили в программу по литературе наряду с произведениями Прилепина, Лимонова, Проханова и стихами Семёна Пегова.

Важным направлением нашей работы стала борьба с идолопоклонством перед Западом. Именно в рамках этой программы из школьной программы исключили математику, на смену которой пришли уроки патриотизма и предпринимательства.

Но не только патриотизмом живёт подрастающее поколение. Как и всякий человек разумный, юноши и девушки иногда задумываются о своём здоровье. Поэтому волевым решением в школьную программу была включена гомеопатия, чтобы юные россияне жили весело и долго. Не забываем мы и о современных трендах – в 2020 году киберспорт был включён в школьную программу и теперь российские спортсмены могут официально тренироваться прямо на уроках. Не забывали власти и о реальном спорте – с недавних пор школьники могут драться с учащимися других классов, отстаивая свои законные интересы.

Важный вопрос связан с иностранными языками, которые в далёком 2021 году предложили убрать из школьной программы. Не всем людям в мире, к сожалению, под силу изучить русский язык, поэтому мы тоже будем двигаться навстречу прогрессивному человечеству – юные россияне начнут изучать эсперанто, созданный нашим соотечественником, и китайский язык, на котором говорят в самой дружественной России стране.

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим нелёгкую работу по реформированию школьной программы. Незаслуженно забытый великий философ Карл Маркс однажды сказал: «Человек, учась ходить, падает, и только падая, он учится ходить». Поэтому даже если какие-то инициативы депутатов или чиновников вызывают непонимание у некоторых граждан, главная цель у государевых людей остаётся благой – это подготовка достойной смены, которая сделает Россию ещё более великой.

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