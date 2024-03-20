Подготовка волос к весеннему солнцу: лучшие средства для ухода

Все хорошо знают, что с наступлением тепла нужно адаптировать свой уход за лицом и телом, но знаете ли вы, что особенного ухода требуют и волосы? Солнечные лучи могут подарить красивый бронзовый загар на теле, а вот ультрафиолет пагубно сказывается на наших волосах. В этом материале мы расскажем, какие средства для ухода за волосами помогут сделать их сияющими под лучами весеннего солнца.

Основные правила

Вне зависимости от сезона и типа стрижки волосы нуждаются в постоянном обновлении, так как со временем концы истощаются, становятся ломкими и секущимися. Если вы хотите сохранить здоровье волос и их привлекательный внешний вид, каждые 3 месяца необходимо подстригать их на 1-2 сантиметра, чтобы уберечь истонченные концы от дальнейшего расслаивания. Возьмите данный пункт за правило и ваши волосы точно скажут спасибо! Не забывайте, что все мы индивидуальны и рекомендуется уделять большое внимание выбору средств для волос. Шампунь рекомендуется подбирать по типу кожи головы, а вот бальзамы и маски уже по состоянию волос по длине (т.к. они не наносятся на кожу головы). Небольшая подсказка: увлажняющие шампуни и шампуни с питательными маслами подходят для нормальной и сухой кожи головы, для жирной кожи головы рекомендуется выбирать шампуни для жирного типа кожи, как правило они содержат сорбирующие ингредиенты.

А теперь рассмотрим продукты, которые могут сделать ваши волосы сияющими и здоровыми в солнечный период.

1. Увлажняющий шампунь и кондиционер

Яркие солнечные лучи и ветер могут стать стрессом для волос. Поэтому важно выбрать увлажняющие шампуни и кондиционеры, которые помогут восстановить необходимый уровень влаги и питательные вещества в ваших локонах. Обратите внимание на продукты с натуральными компонентами, такими как масла ши, кокоса или авокадо – они помогут укрепить и напитать волосы.

2. Уходовые маски

Регулярное применение уходовых масок поможет укрепить структуру волос, сделать их более гладкими и блестящими. Выбирайте маски с питательными маслами и витаминами, которые помогут восстановить поврежденные участки волос и защитить их от вредного воздействия окружающей среды. Именно маска способна сделать волосы гладкими и послушными, глубоко проникая в структуру волос и восстанавливая липидную пленку. Удачной является формула с аргановым маслом, провитамином B5 и витамином Е в маске "Абсолютное питание" от Avon, она обеспечит волосам полноценный уход.

Помните, маска наносится по всей длине влажных волос, избегая прикорневой зоны.

3. Солнцезащитные спреи для волос

Солнцезащитный спрей для волос – несмываемое средство, которое будет на страже здоровья ваших волос в течение всего времени, что вы находитесь на солнце. Прямые и активные солнечные лучи могут спровоцировать сухость и шелушение кожи головы и стать причиной возникновения перхоти, замедления роста волос и даже выпадения. Солнцезащитный спрей защищает не только от воздействия ультрафиолета, но и обладает термозащитными свойствами, что делает его еще более универсальным и необходимым средством. Выбирая спрей, уделяйте внимание тем, в составе которых содержатся витамины. Например, ESTEL Otium Summer, такие средства не только помогут защитить волосы от солнца, но и позаботятся об их здоровье и силе.

При использовании солнцезащитных спреев для волос следует придерживаться нескольких правил, с которыми поделилась эксперт Юлия Москвичева, бьюти-тренер Avon Россия:

1. Расстояние от волос. Когда наносите солнцезащитный спрей на волосы, держите баллон на расстоянии примерно 15-20 см от головы. Это поможет равномерно распределить продукт по всей длине волос. Уделите особое внимание кончикам и тем участкам, которые наиболее подвержены воздействию солнечных лучей.

2. Избегайте пересушивания. Избегайте излишнего использования солнцезащитного спрея, чтобы не пересушить волосы. Следите за инструкциями на упаковке и не переусердствуйте с количеством наносимого продукта.

3. Повторы применения.При длительном пребывании на солнце или в воде не забывайте наносить повторно солнцезащитный спрей через каждые 2-3 часа или после контакта с водой, чтобы обеспечить непрерывную защиту ваших волос.

Не забывайте, что гораздо легче позаботиться о защите волос заранее, чем тратить время, силы и деньги на восстанавливающие процедуры в конце лета. Пользуйтесь нашими советами и наслаждайтесь яркими, солнечными днями, не беспокоясь о состоянии вашей прически!