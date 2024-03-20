ФНС показала доходность прогрессивной шкалы и заботу о ее необходимости

На расширенном заседании коллегии Федеральной налоговой службы во вторник, 19 марта, были обсуждены итоги работы действующей фискальной системы и перспективы предстоящей налоговой реформы.

В 2023 году в бюджетную систему поступило 46,8 трлн рублей налоговых сборов, что означает увеличение на 11% по сравнению с предыдущим годом. Особенно значительный рост отмечен в сферах налога на прибыль (на 25%), НДФЛ (на 14%) и НДС (на 11%).

Прогнозируется, что в 2024 году объем налоговых доходов увеличится еще на 12%, достигнув 52,5 трлн рублей.

Одним из важных изменений, которые внесет предстоящая реформа, будет повышение ставки НДФЛ на 15% для лиц с доходами свыше 5 млн рублей в год. Это направление реформы уже отмечено в бюджете на 2024 год, с прогнозируемым ростом доходов от этого налога на 75%.

Предложенная налоговая реформа, выдвинутая в послании президента Федеральному собранию, нацелена на более справедливое распределение налогового бремени, особенно на лиц с более высокими доходами. Подробности реформы пока не раскрываются, но она включает в себя переход к прогрессивной шкале налогообложения физических лиц.

Анализ значительного роста доходов от повышенного НДФЛ может стать дополнительным аргументом в пользу этой реформы. Введение повышенной ставки подоходного налога для богатых граждан при росте налоговых поступлений может быть успешным опытом, который стоит рассмотреть в рамках будущих изменений.