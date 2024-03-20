Китай успешно запустил спутник-ретранслятор “Цюэцяо-2” для лунной программы

В среду КНР провел успешный запуск спутника-ретранслятора “Цюэцяо-2”, предназначенного для исследования Луны. Китайское национальное космическое управление подтвердило эту информацию.

Старт ракеты-носителя Changzheng-8 с данным спутником произошел с космодрома Вэньчан на южном острове провинции Хайнань, Китай.

Этот шаг в космосе был сделан после заявления главы госкорпорации “Роскосмос” Юрия Борисова о планах РФ и Китая отправить ядерную установку на Луну между 2033 и 2035 годами.

28 февраля официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган высказал опасения относительно действий США на околоземной орбите, считая их потенциальной угрозой милитаризации космоса.

Китай намерен реализовать крупный лунный проект в 2024 году, сосредоточившись на исследовании обратной стороны Луны. Проект “Чанъэ-6”, названный в честь китайской богини Луны, предполагает посадку в районе кратера Аполлон. Луноход соберет образцы реголита с поверхности и из двухметровой скважины, которые будут привезены на Землю. Находки могут стать первыми в истории образцами породы с обратной стороны Луны.