 

Блогер бесследно исчез в поисках «вибрирующей» пещеры рядом с «Зоной 51»

20.03.2024, 6:03, Разное
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Загадочное исчезновение популярного ютубера Кенни Вича, которое произошло 10 лет назад, продолжает интриговать и вызывать споры.

В июне 2014 года заядлый путешественник и исследователь 47-летний Кенни Вич отправился в пустыню Мохаве в поисках загадочной «вибрирующей» пещеры м-образной формы. Согласно его комментариям на YouTube, он обнаружил пещеру недалеко от секретного объекта Зоны 51 и испытал странное вибрирующее ощущение, приближаясь к ней.

– Чем ближе я подходил ко входу в пещеру, тем сильнее становилась вибрация, – писал в то время Вич. – Внезапно я очень испугался и пулей вылетел оттуда.

Несмотря на неоднократные попытки найти пещеру снова, Вич не смог ее обнаружить. 10 ноября 2014 года он отправился в очередной поход в пустыню, но на этот раз бесследно исчез.

Поисково-спасательные команды обнаружили его мобильный телефон в заброшенной шахте и его машину, припаркованную поблизости, но никаких других следов Вича или того, что могло с ним случиться, найдено не было.

Исчезновение Вича породило множество теорий заговора. Некоторые считают, что он нашел пещеру и что с ним что-то случилось внутри. Другие предполагают, что его поймали и арестовали военные за то, что он забрел на запретную территорию.

Несмотря на многочисленные поиски и расследования, что именно случилось с Кенни Вичем, остается полной загадкой.


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