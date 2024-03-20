Рупор кремлевской пропаганды: Орловка освобождена

МО РФ сообщило об освобождении поселка Орловка.

Флаги РФ там были в центре уже достаточно давно, но на западных окраинах противник еще долго упирался.

Орловка являлась частью оборонительной линии Бердычи-Орловка-Тоненькое, на которую противник отошел после потери Авдеевки.

Теперь ее постепенно дожимают. Орловку освободили, Тоненькое в процессе освождения более половины поселка под нашим контролем. В Бердычах около трети поселка под нашим контролем. Далее придет очередь Семеновки, ну а потом предстоит движение на Очеретино и Уманское.

Освобождение Донбасса продолжается.

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