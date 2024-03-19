Мнение: Железный чайник

“Я вообще не очень про домашний уют. Один живу, сами понимаете. Но уют тем не менее есть, и о нем вспоминаешь вдруг, когда чего-то лишаешься.

В общем, разбил я тут чайник.

Я к чаю отношусь без культа, в принципе, спокойно в чашке заварю. Я чайник для другого покупал. Тогда еще полагал, что как-то жизнь устроится, что стану заваривать и разливать как минимум на две чашки, ну и вот купил – ничего особенного.

Не то чтоб дорого.

Но – в Лондоне.

В Хэрродс.

Веджвудский фарфор.

На самом деле просто чайник.

Иногда я называл его Рафаэлем, но без фанатизма, конечно. В 2003м году я впервые попал на Уимблдон, а на Уимблдоне первым делом я попал на игру юного Надаля. Это был его – игрока – и мой – зрителя первый матч турнира Большого Шлема. Он играл с длинногачим и тоже юным хорватом Анчичем. Анчич годом раньше выбил Федерера. В том самом году, в третьем, Федя первый раз и выиграл Уимблдон, а Надаль просто дебютировал.

Отчаянная была игра.

Надаль выиграл в четырех сетах.

Это было утро первого дня Уимблдона. Совершенно не главный корт. Мы пришли на этот матч с Анной Дмитриевой и Аликом Метревели. Мы на входе вместе досматривались с Мартиной Навратиловой, они поздоровались с Аликом, как с добрыми друзьями, мы так вместе и пошли к тому дальнему корту, где играл юный Надаль с Анчичем.

По пути к нам присоединился Ги Форже. Дмитриева сплетничала с ним по-французски, Алик хихикал на своем английском с грузинским акцентом с Мартиной, и вдобавок к ним присоединился по дороге Макинрой. Встреча добрых друзей.

Вот так мы вместе посмотрели первый матч Рафы Надаля на Большом Шлеме. Там еще Борг зашел. По-свойски, мимоходом.

Так вот, первый день моего первого Уимблдона на этом заканчивался, работать надо было на другой день, а в этот я поехал в город. И купил в Хэрродсе чайник.

Не пижонский. Но – веджвудский фарфоровый. Не помню, сколько стоил. Фунтов полтораста. Я гульнул.

Я был влюблен тогда. Я не только чайник, я тогда колечко с камушком купил. Выбирал.) В общем, планировал жизнь.

В этом смысле Надаль меня сделал. Он потом выиграл 22 Шлема, а я так и не женился. Но тот чайник я разбил только в этом апреле.

Будни.

Думаю, надо ж новый купить.

Поехал в английский магазин. Дорогой. Но, слушайте, я иду купить элемент домашнего уюта. Кроме прочего – прежний элемент служил мне почти 20 лет.

Офигенный выбрал.

Ничего особенного. Просто изящный веджвудский чайник.

Сорокет.

Посмотрел в стороны. Уж не знаю, чего на фарфор так цены взлетели. Ну да, я был готов. В конце концов, я понимал, что я покупаю чайник второй раз за двадцать лет. Я буду его ставить на стол следующие 20 лет. Ну, если не разобью; могу же… Но все же.

Но не сорокет же!!

Глянул попроще. Я так думал.

Вы поймите, мне не жалко. Это просто хроники удивления. Сорок – это стартовая сумма…

И тогда, удрученный, я посмотрел на дизайнерскую полку. Мне глянулся железный чайник. Красивый.

Я взял его в руки. Потискал. Подумал – мой! К черту Веджвуд. Сойдет!

Внутри нашел ценник. 27.

Знаете, купил.

Во-первых, красивый.

Во-вторых, прежний, фарфоровый, прослужил без малого 20 лет.

А этот железный.

Он не разобьется.

Мало вероятно, что его спиздят.

Потерять чайник, наверное, можно, но этот кейс того, полагаю, стоит. Пока что я не читал историй о пропаже чайника!

В общем, я его купил.

Смотрю на него ежевечерне – чай-то пью – и думаю: может, все-таки сына родить. Кому-то этот чайник должен потом достаться.

Он же железный” (ВАСИЛИЙ УТКИН, пост в ФБ 11 июня 2022).