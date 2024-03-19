Рупор кремлевской пропаганды: Дюна-2

Посмотрел "Дюну 2".

С технической стороны особых вопросов нет – отличная давящая музыка, медитативный гигантизм квази-феодальной фантастики, длинные растянутые операторские проходы. Визуально фильм на моей субъективный взгляд выглядит мощнее, чем перехваленное продолжение "Аватара". Это один из редких фильмов, которые в кинотеатре смотрятся на голову выше, чем при домашнем просмотре. И собственно, это был единственный фильм за последний годна который мне захотелось сходить в кинотеатр, и на который я таки сходил.

Да и в целом, лента выглядит на голову выше прочих фантастических фильмов последнего года вроде "Создателя" или "Мятежной луны". Особенно это заметно по-последнему фильму Снайдера, который имел сопоставимый бюджет, но являл собой невнятную кашу из обрывков идей, вторичных сценарных ходов и нелепых персонажей. И с учетом того, что в ближайшее время серьезных конкурентов не ожидается, на общем посредственном уровне современной кино-фантастики, циклопическое творение Вильнева очевидным образом выделяется.

С другой стороны, остались вопросы к режиссеру и сценарию.

Во время просмотра не покидало ощущение, что темп какой-то рваный, как будто были какие-то сцены, но их вырезали при монтаже и постоянно было ощущение, что чего-то не хватает. Как оказалось, фильм сильно резали, но режиссерских версий не будет (фильм и без того большой, более 2,5 часов)

В первом фильме такого ощущения не было. Во втором же даже этап трансформации Пола как-то скомканно вышел.

Также стоит отметить, что Вильнев изменил некоторые моменты романа, который он стремился экранизировать. Алии практически и нет, барон закончил немного по другому, Чани унесло куда-то не туда, а император оказался ну совсем проходным персонажем. Хават еще куда-то пропал, самоубившись за кадром. Концовка также была хаотично скоротечной.

Ну и так, бегло.

1. Сардаукары опасно конкурируют по бесполезности с имперскими штурмовиками.

2. С интересом бы посмотрел на Гьеди-Прайм, но ее преступно мало.

3. Фейд-Раута нормальный такой карикатурный психопат.

4. Великие дома, навигаторы, да и космос в целом – где-то очень далеко на заднем плане.

5. Некоторые визуальные образы/костюмы, которые появлятся буквально на 1-2 минуты действительно вау с точки зрения новизны/эффектности

В целом, смотреть безусловно можно, лучше в кино. Шедевром я бы этот фильм не назвал, да довольно качественная работа, но есть целый ряд проблем с монтажом и сценарием. Третий фильм скорее всего будет и там сразу будет в одном фильме экранизация "Мессии дюны" (события будут через 12 лет после 2-го фильма), хотя ничего не мешает и вторую книгу разбить на 2 фильма, тем более, что экранизация первого романа оказалась коммерчески успешной.

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