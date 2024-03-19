 

Instant Digital: iPhone 17 получит устойчивый к царапинам антибликовый экран

19.03.2024, 20:35, Разное
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Согласно информации, представленной порталом iXBT, будущий iPhone 17, планируемый к выпуску в 2025 году, будет оснащен экраном, устойчивым к царапинам и покрытым антибликовым слоем. Это сообщение базируется на данных, полученных от источника внутри компании Instant Digital.

Новое защитное стекло для iPhone 17 будет обладать сверхпрочным антибликовым покрытием, представляющим значительные улучшения по сравнению с текущими материалами в плане защиты от царапин. По данным источника, оборудование для производства нового покрытия уже внедрено в цепочку поставок в Китае. Однако данное стекло не будет использовано в предстоящей серии iPhone 16, презентация которой запланирована на осень 2024 года.

Ceramic Shield, разработанный компанией Corning в сотрудничестве с Apple и используемый в текущих моделях смартфонов компании, представляет собой стеклокерамический материал, признанный Apple самым прочным для смартфонов.

В начале 2024 года Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra, оснащенный стеклом Gorilla Glass Armor от Corning с антибликовым покрытием, которое снижает блики на 75% и обладает повышенной устойчивостью к микроцарапинам. Компания Corning также заявляет о том, что их панели в четыре раза прочнее по сравнению со стеклами конкурентов.


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