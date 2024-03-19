Топор сломался о голову ленинградской старушки

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19.03.2024, 19:33, Разное
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95-летняя жительница Санкт-Петербурга, почётный пенсионер МВД Галина Михальцева помогла силовикам поймать мошенника, грабившего пожилых горожан.

В обычный субботний день к женщине пришёл молодой человек, предложивший по льготной цене установить новое газовое оборудование вместо устаревшего. Узнав, что для неё, как ветерана труда, такая операция будет стоить всего 10 тысяч рублей, хозяйка дала согласие на установку.

Женщина отправилась в спальню, а гостя угостила борщом собственного приготовления. Грабитель съел пару ложек, а затем направился в комнату, где старуха распаковала тайник с купюрами. Псевдогазовик тем временем достал из своего чемодана с инструментами топор и ударил им женщину в затылок, но пенсионерка не смутилась и повернулась лицом к преступнику. Тот нанёс удар топором в лоб, но орудие треснуло. Затем мужчине стало нехорошо и он упал в обморок. Хозяйка вызвала полицию и скорую помощь.

В больнице у злоумышленника диагностировали пищевое отравление – вероятно, от борща пенсионерки. Сразу после выписки правонарушителя отвезли в суд и арестовали – он проходил уже по пяти эпизодам уголовного дела об ограблении.

– Мы благодарны Галине Аскольдовне, она подтвердила своё высокое звание ветерана МВД. В юности она была чемпионом города по различным видам единоборств, пережила трепанацию черепа, но остаётся в здравии и трезвом уме, а ещё помогла поймать нам особо опасного преступника, – прокомментировала инцидент глава пресс-службы Василеостровского РОВД.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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