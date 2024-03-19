 

Скандалы: GREY ZONE рассказал о ложных предложениях работы для российских военных летчиков

19.03.2024, 19:01, Разное
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Автор канала отметил, что ни один боец ВС РФ или «Оркестра» не принимает участие в вооруженном конфликте на территории восточноафриканского государства

Автор Telegram-канала GREY ZONE заявил, что звонки с предложением работы на территории Судана для российских военных летчиков и участников ЧВК «Вагнер» являются фейковыми. По его словам, они могут исходить от Главного управления разведки (ГУР) Украины.

«В последнее время пилотам, имеющим опыт работы в Африке, в том числе в составе «Группы Вагнера», поступают звонки с предложением принять участие в вооруженном конфликте в Судане в составе Вооруженных сил Судана», — говорится в публикации сообщества.

Автор канала отметил, что ни один боец ВС РФ или «Оркестра» не принимает участие в вооруженном конфликте на территории восточноафриканского государства. Он подчеркнул, что подобные предложения поступают от представителей Киева, так как украинские военнослужащие открыто воюют на стороне ВС Судана.

«Будьте внимательны! Никакие российские силы не принимают участие в суданском конфликте, но по имеющейся информации, на стороне Вооруженных сил Судана могут воевать специальные подразделения украинского Главного управления разведки (ГУР) Украины, о чём публично заявлял начальник ГУР Кирилл Буданов. В связи с этим, предложения принять участие в суданском конфликте сейчас могут поступать только от Украины и ВС Украины! Берегите свою жизнь и свою честь!», — заявил автор GREY ZONE.

Глава сообщества также отметил, что любая информация и предложения о работе, которые исходят не от официальных источников ЧВК «Вагнер» является ложной. Он порекомендовал российским военнослужащим не доверять мошенникам и тщательно проверять любые сведения, касающиеся компании.

Илья Сашин


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