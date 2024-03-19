Благодаря коммунальным авариям россияне сэкономили на отоплении и горячей воде 100 млн рублей

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19.03.2024, 17:33, Разное
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В «Вестнике высшей школы экономики» опубликована статья «Коммунальные аварии в сфере ЖКХ как фактор роста реальных доходов населения».

Оказалось, что благодаря масштабным сбоям в снабжении коммунальными услугами зимой 2023-2024 годах россияне сэкономили около 100 миллионов рублей и теперь могут приобрести товары и услуги, которые раньше не могли себе позволить.

– Хороший пример – Подольск, где жители конкретного дома в январе 2024 года три недели не получали тепло в свои квартиры. Таким образом, за месяц они заплатили на 75% меньше за отопление, а это экономия порядка 5 тысяч рублей на семью, – пишет автор.

В ходе подготовки публикации профессор провёл 50 глубинных интервью с гражданами, которые столкнулись с коммунальными авариями прошедшей зимой. Большинство из них уже потратили сэкономленные деньги – студент из Подмосковья накопил на портативную игровую приставку, продавщица из Красноярска досрочно погасила кредит, а новосибирская пенсионерка приобрела путёвку в санаторий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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