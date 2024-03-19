 

Перенесшая операцию Кудрявцева вышла на работу на костылях

19.03.2024, 17:07, Разное
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Телезвезда опубликовала видео, на котором она возвращается в студию программы “Секрет на миллион”, где она работает в качестве ведущей. Кудрявцева сообщила, что была на больничном в течение месяца — пришла пора выходить на работу.

На обнародованных кадрах видно, как телеведущая осторожно передвигается на костылях, улыбаясь и приветствуя коллег. Мнения пользователей Сети относительно возвращения знаменитости к работе на костылях разделились. Одни выразили радость за телезвезду, другие высказали мнение, что она вернулась на работу слишком рано, не полностью восстановившись.

Напомним, в начале февраля Кудрявцева претерпела операцию после серьезной травмы ноги, полученной во время репетиции танцевального номера. Инцидент произошел во время подготовки к выступлению.

В итоге Лера получила серьезную травму ноги, требующую хирургического вмешательства. После происшествия телеведущая была вынуждена пройти операцию для восстановления поврежденной конечности и начать процесс реабилитации. Эта травма не стала препятствием на пути к ее профессиональной деятельности, Кудрявцева успешно справилась с этим вызовом.


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