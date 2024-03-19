 

Helldivers 2 стал лидером продаж в Европе в феврале

19.03.2024, 16:41, Разное
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В феврале 2024 года Helldivers 2 стала самой продаваемой игрой в Европе, превзойдя такие тайтлы, как Marvel’s Spider-Man 2 и Final Fantasy VII Rebirth. Аналитическое агентство GSD отметило, что общий объем продаж игр в этом регионе за месяц составил 16,7 млн копий, что на 21,2% больше, чем в предыдущем году.

Helldivers 2 продемонстрировала стабильный рост продаж в течение трех недель, однако на четвертой неделе отметился спад на 28%, что является необычным явлением для индустрии. Традиционно продажи игр снижаются уже на второй неделе после их выхода.

Новинка обошла Marvel’s Spider-Man 2 на 5% в объеме продаж. Final Fantasy VII Rebirth продала на 23% меньше копий по сравнению с предыдущей частью, а Skull and Bones уступила Sea of Thieves на 30%.

Среди самых продаваемых тайтлов также значатся EA Sports FC 24 (2 место), GTA V (4 место), Call of Duty: Modern Warfare III (5 место), Red Dead Redemption 2 (6 место), Hogwarts Legacy (7 место) и другие.

Что касается консольного рынка, то за февраль было продано 474,4 тыс. устройств, что на 11% больше, чем в прошлом году. Однако в пятинедельном периоде продажи снизились на 14%. Реализация PlayStation 5 сократилась на 2%, Nintendo Switch на 17%, а Xbox Series на 47%.


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