Российские школы разобьют на категории по строгости режима содержания

Начиная со следующего учебного года, учреждения начального и среднего образования будут разбиты на категории в зависимости от строгости содержания воспитанников и учеников. Большинство учебных заведений отнесут к общему режиму, но появятся также детсады и школы строгого и особого режима.

Уже сейчас в России существуют школы для трудных подростков, в которых входы и выходы караулят настоящие охранники, а не пенсионеры из ЧОПов. В некоторых учебных заведениях есть колючая проволока по периметру, а на Кавказе в ряде школ легализованы телесные наказания. Именно их и затронут изменения. Планируется также перевести в новые категории некоторые школы общего режима, где наблюдается неудовлетворительная средняя успеваемость, – так удастся изучить влияние режима содержания на успехи детей.

«Строгий режим содержания учеников – это не только колючая проволока и жёсткий контроль посещаемости занятий, а ещё и карцеры для нарушителей-рецидивистов, сокращённые перемены, применение специальных средств при необходимости, – пояснили в профильном министерстве. – Особый режим – всё то же самое, но подключается кинологическая служба, постоянное наблюдение, обязательная униформа без любых исключений, перемещения из класса в класс – только под конвоем, и так далее».

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