Скандалы: История пошла трещинами

Новый ЖК «Интеко» грозит уничтожить исторический вид Фрунзенской набережной

Застройщик говорит, что получил все необходимые разрешения. Однако местные жители не помнят, чтобы по этому вопросу проводились публичные слушания. Фасад дома № 32 пошёл трещинами, жильцы жалуются на сильную вибрацию от строительной техники и падающую штукатурку. Люди опасаются, что в результате строительства 13-этажной высотки по соседству они останутся без квартир, а Москва лишится одной своих визитных карточек.

Построенные здесь почти век назад знаменитые сталинские дома и по сей день называют не иначе как элитным жильём. В свое время жилая застройка появилась на месте болот, свалок и огородов захолустной некогда Хамовной Слободы. Преображение набережной в соответствии с генпланом Москвы 1935 года имело важную цель – итог должен был стать своеобразной витриной достижений Советской власти.

Если обратиться к сталинскому генплану, то он был очень амбициозным – центром значился 400-метровый Дворец Советов с исполинской скульптурой Ленина, на месте снесенного Храма Христа Спасителя. Отсюда, по задумке, тянулись лучи-проспекты к новым районам столицы. Но воплотить этот план в реальность удалось не на 100%.

«По этому генплану, собственно по первой его версии, такая основная парадная ось от Дворца Советов должна была пройти по набережной», – пояснил журналистам «Вести-Москва» замдиректора музея архитектуры по научной работе» Анатолий Аксинюк. Но, отметил он, из-за нехватки финансирования Дворец Советов в итоге достроили лишь до второго этажа. На Фрунзенской также была открыта Всесоюзная Строительная Выставка, филиал ВДНХ. Правда сейчас он нее осталось немного – лишь триумфальная арка и павильон – памятник конструктивизма, Дом-самолёт.

А несколько лет назад земля в районе была отдана под строительство клубного ЖК.

По словам руководителя проекта «Фрунзенская Набережная» Леонида Демидова, первая очередь проекта предполагает строительство четырех корпусов – трех девятиэтажек и одного дома 13 этажей. Есть еще и вторая очередь, там запланированы корпуса низкой этажности до 5 этажей. «Все разрешения нами получены в установленном порядке», – заверил Леонид Демидов.

Жильцы соседних домов видят ситуацию иначе. «Все опрошенные жители дома 32 и соседних домов подтвердили, что никто в публичных обсуждениях участия не принимал», – рассказал телеканалу «Россия 1» юрист Михаил Репринцев, задавшись вопросом на тему того, как в реальности проходило согласование застройки.

Клубный ЖК на 11 домов, о строительстве которого идет речь, по факту будет раза в полтора выше существующих домов, и, очевидно, предусматривает наличие закрытой территории. По мнению местной жительницы Анны Романовской, многоэтажка безвозвратно разрушит единственную сохранившуюся историческую панораму сталинского ампира.

Опасения местных жителей усиливаются ещё и потому, что строительство их домов в своё время велось на болотистом берегу без фундамента, с использованием спецтехнологии архитектора Мордвинова. Они, что называется, «висят» на сваях. При этом котлован, который уже начали рыть экскаваторы «Интеко», расположен буквально в 30 метрах от стены исторического здания. И уже сейчас заметно, что имеет место расхождение швов старого дома – по маячкам видно, как это происходит от месяца к месяцу. Более того, жители говорят о наличии горизонтальных трещин в своих квартирах, что вполне обоснованно вызывает у них серьезные опасения относительно того, что их дома в конечном итоге придут в аварийное состояние.

Если это случится, сталинские дома можно будет расселить и построить на хи месте ещё несколько башен элитной недвижимости. Быть может, так и задумано?

Максим Николаев

Оригинал материала: “Версия”