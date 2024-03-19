В России показали дорогой «президентский» iPhone 15 Pro с гербом и флагом РФ

Компания Caviar, специализирующаяся на производстве высококачественных смартфонов из роскошных материалов, расширила свою коллекцию “Россия” новым смартфоном iPhone 15 Pro в дизайне “Президент”.

Это флагманское устройство предназначено для тех, кто обладает непререкаемым авторитетом. “Президент” – это воплощение роскоши и статуса, созданное специально для лидеров. В его изготовлении использованы только премиальные материалы: 24-каратное золото, ювелирная эмаль и натуральная красная кожа.

На задней панели смартфона вместо логотипа Apple размещен объемный герб Российской Федерации, выполненный из 24-каратного золота, с флагом страны под ним. Кроме того, на устройстве присутствует панно из натуральной красной кожи.

Цена этой эксклюзивной модели начинается с 559 тыс. рублей за iPhone 15 Pro на 128 ГБ. Самая дорогая модель – iPhone 15 Pro Max с 1 ТБ памяти – стоит уже 664 тыс. рублей. В эту стоимость включена бесплатная доставка внутри Москвы.