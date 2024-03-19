С леопардовым принтом, черной курткой или белым пальто: с чем комбинировать красную одежду для эффектного весеннего образа
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Красная одежда придает образу больше яркости и свежести. Она выглядит эффектно и делает ваш стиль более привлекательным. Однако наряды этого насыщенного цвета трудно сочетать с другими вещами. Мы расскажем, с чем комбинировать красную одежду для эффектного весеннего образа.
Принципы сочетания красной одежды с другими вещами
Красный относится к насыщенным тонам цветовой гаммы. Поэтому его не стоит комбинировать с такими же яркими оттенками, иначе ваш образ будет кричащим.
Также не следует сочетать красную одежду с вещами вычурного дизайна. Это будет перегружать образ. Лучше отдать предпочтение более простым моделям, которые будут дополнять яркую вещь.
Черный
Черные и красные тона кажутся противоположными. Но на самом деле они создают идеальное сочетание, так как подчеркивают друг друга.
Вы можете сочетать красное платье с черной кожаной курткой. Такой ансамбль будет выглядеть эффектно и элегантно. Дополните его туфлями в тон платья или куртки.
Для создания повседневного образа попробуйте сочетание пальто или брюк красного цвета с черной футболкой.
Белый
Комбинация красного и белого – простое и яркое сочетание. Она идеально подходит для весны и лета, так как привносит в ваш стиль больше свежести. Кроме этого, белый цвет универсален и подходит к любому оттенку кожи.
Вы можете скомбинировать короткое красное платье с белым пальто. Дополните свой образ черными аксессуарами – колготками, туфлями и сумкой.
Вы также можете сочетать алую длинную юбку с элегантной белой блузкой, а красный брючный костюм скомбинировать с белоснежным коротким топом.
Холодные серые тона
Холодные серые тона выделяют красный цвет. Эта комбинация поможет вам создать элегантный и сдержанный образ. Например, вы можете сочетать красное пальто с серыми брюками и шарфом такого же цвета. Дополните свой наряд лаконичными коричневыми лоферами и сумкой в тон обуви.
Леопардовый принт
Однотонная красная одежда сочетается далеко не с любыми узорами на других вещах. Исключением является леопардовый принт. Он гармонично смотрится с красными вещами.
Вы можете сочетать красные вещи с леопардовым пальто, блузкой или кроп-топом. Животный принт подчеркивает яркие тона.
Однотонный красный образ
Если вы затрудняетесь с выбором сочетания цветов, то создайте однотонный красный ансамбль с ног до головы. У вас получится эффектный и радостный образ. Чтобы ваш стиль не выглядел однообразным, попробуйте поиграть с текстурами и оттенками.
Смотреть комментарии → Комментариев нет