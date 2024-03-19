Действительно ли ВНА-пилинг избавляет от прыщей и морщин и как правильно им пользоваться

BHA – это фруктовая кислота, более известна как салициловая. Благодаря своему обезболивающему и противовоспалительному действию она используется во многих областях, но имеет множество побочных эффектов в высоких дозах. Вот почему сейчас ее используют только наружно для лечения прыщей, псориаза, бородавок, нарушений ороговения кожи и ревматизма.

Как действует салициловая кислота на кожу и кому она подходит

Как уже упоминалось, салициловая кислота играет важную роль в области дерматологии и ухода за кожей. Но как она действует?

проникает глубоко в кожу и поры; оказывает противовоспалительное воздействие; эффективно успокаивает кожу; удаляет омертвевшие клетки; не закупоривает поры.

Такое сочетание свойств делает салициловую кислоту хорошим выбором для всех типов кожи. В частности, ее использование полезно для загрязненной, склонной к прыщам коже. Далее в статье рассмотрим, для каких целей назначается ВНА-пилинг.

Чистая кожа

Салициловая кислота прекрасно борется с загрязнениями и черными точками. Она глубоко проникает в поры и освобождает их от загрязнений. В то же время улучшает дренаж кожного сала. Она также оказывает выраженный противовоспалительный эффект. Это предотвращает дальнейшее развитие прыщей и гнойничков.

Идеальный цвет лица

Поскольку салициловая кислота ускоряет отшелушивание кожи и таким образом стимулирует обновление клеточных структур естественным путем, она помогает быстрее ей регенерироваться. В результате регулярного ВНА-пилинга цвет лица улучшается, а кожа становится более гладкой.

Сияние

Салициловая кислота также борется с тусклостью и бледностью кожи. С ее помощью удается эффективно удалять омертвевшие клеточные структуры из верхнего слоя дермы.

Долой покраснения

Салициловая кислота – отличный помощник для чувствительной кожи. Благодаря противовоспалительному действию она отлично успокаивает кожу и купирует раздражения. Также может облегчить течение розацеа.

Что следует учитывать при использовании ВНА-пилинга

Салициловая кислота является одним из старейших активных ингредиентов, используемых в медицине. Однако использовать ее следует с осторожностью, особенно если у вас на нее или на аспирин аллергия.

Также следует посоветоваться с дерматологом по вопросу концентрации салициловой кислоты при использовании ее в период беременности и лактации, поскольку она может всасываться в ткани организма и кровоток. Как и всегда, здесь решающее значение имеет дозировка. Продукты с содержанием салициловой кислоты до 2%, которые наносятся на небольшие участки, считаются безопасными во время беременности.

Пилинг AHA или BHA – какой продукт подойдет вашей коже?

BHA-пилинги рекомендуются пациентам с жирной, загрязненной и склонной к акне кожей. Все потому, что они открывают поры и противодействуют воспалению. Благодаря своему противовоспалительному эффекту BHA также подходит для пациентов с розацеа.

С другой стороны, если у вас сухая кожа, вам следует отдать предпочтение AHA-пилингу. AHA-кислоты оказывают увлажняющее действие на кожу, а также борются с морщинами и пигментными пятнами.

Как часто следует делать BHA-пилинг

Как и в случае с AHA-пилингом, BHA-продукты следует использовать после тщательной чистки лица. Налейте несколько капель средства на ладонь, разотрите его и тонким слоем нанесите пилинг на лицо и зону декольте. Старайтесь избегать зоны вокруг глаз. Ежедневное использование может быть оптимальным для индивидуальных потребностей кожи, но достаточно и 2-3 раз в неделю.

Обязательно наносите солнцезащитный крем после, если вы используете пилинг с фруктовыми кислотами, будь то AHA или BHA. За счет удаления омертвевших клеточных структур появляются молодые, свежие клетки, которые нуждаются в дополнительной защите от УФ-лучей.