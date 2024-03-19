 

Центробанк проведет учения по обнулению счетов и вкладов россиян

19.03.2024, 13:33, Разное
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Минфин и Минцифры проведут в стране масштабные учения по противостоянию влияния недружественных государств на финансовую стабильность и устойчивость банковских систем, обеспечивающих критическую инфраструктуру РФ.

В ходе маневров регулятор проверит готовность банков к отключению электричества и иным критическим ситуациям с потерей данных финансового учёта, когда сбой из-за кибератак полностью обнуляет счета клиентов.

– Нас вдохновил пример Минцифры, когда они отключали все российские сайты на несколько часов и изучали, как интернет-отрасль переносит ситуацию и насколько восстанавливается. Теперь пришла и наша очередь, – сообщил источник в ведомстве.

Ведомство временно умножит значения сумм на корреспондентских счетах банков на ноль и проверит готовность информационных систем к подобным математическим операциям, скорость реагирования служб поддержки банков, целостность резервных копий баз данных и готовность оперативно отключить сети банкоматов, а также моральную устойчивость населения, которому в течение определённого периода времени придётся наблюдать отрицательные или нулевые остатки на счетах.

Эксперты отмечают, что подобные учения последний раз проводились 17 августа 1998 года, но носили в ту эпоху исключительно бумажный характер, благодаря чему особых волнений и сбоев, связанных с компьютерной техникой, не было. Именно это обстоятельство и побудило финансовые власти провести похожую проверку в текущем году. Для того чтобы банковские учреждения не смогли подделать или фальсифицировать результаты проверки, её точная дата держится в тайне.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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